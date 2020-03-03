Ольга Орлова заинтриговала поклонников снимком с малышом на руках





Бывшая певица, а теперь телеведущая «Дом-2» Ольга Орлова, которая не так давно намекнула на романтические отношения с загаданным мужчиной, озадачила своих поклонников, разместив на своей странице в социальной сети Instagram фото, на котором она целует ребёнка, сидящего у неё на руках. Фотографию звезда сопроводила трогательной надписью: «Когда утро начинается с прекрасного».Подписчики тут же забросали Орлову вопросами, не её ли внук изображён на снимке. Такая ситуация вполне реальна, так как сыну артистки, Артёму, исполнилось 18 лет.Таких вопросов было огромное количество и Ольга решила отшутиться: «Правнук!». Позже все же призналась, что это сын её подруги, которого она взяла «потискать» и, по её словам, совершенно не хочет возвращать матери.Напомним, Ольга Орлова начинала свою карьеру в шоу-бизнесе как солистка популярной группы «Блестящие», в составе которой в разное время были такие звёзды как Жанна Фриске, Анна Семенович, Юлия Ковальчук. В 2001 году от бизнесмена Александра Карманова она родила сына Артёма, но брак распался через 3 года. Вот уже три года как Ольга телеведущая на телестройке «Дом-2».