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Ольга Орлова заинтриговала поклонников снимком с малышом на руках

Ведущая скандального телешоу «Дом-2» Ольга Орлова озадачила подписчиков новым снимком. Она поделилась в Instagram фотографией, на которой держит младенца.

Ольга Орлова заинтриговала поклонников снимком с малышом на руках

Бывшая певица, а теперь телеведущая «Дом-2» Ольга Орлова, которая не так давно намекнула на романтические отношения с загаданным мужчиной, озадачила своих поклонников, разместив на своей странице в социальной сети Instagram фото, на котором она целует ребёнка, сидящего у неё на руках. Фотографию звезда сопроводила трогательной надписью: «Когда утро начинается с прекрасного».

Подписчики тут же забросали Орлову вопросами, не её ли внук изображён на снимке. Такая ситуация вполне реальна, так как сыну артистки, Артёму, исполнилось 18 лет.


Таких вопросов было огромное количество и Ольга решила отшутиться: «Правнук!». Позже все же призналась, что это сын её подруги, которого она взяла «потискать» и, по её словам, совершенно не хочет возвращать матери.

Напомним, Ольга Орлова начинала свою карьеру в шоу-бизнесе как солистка популярной группы «Блестящие», в составе которой в разное время были такие звёзды как Жанна Фриске, Анна Семенович, Юлия Ковальчук. В 2001 году от бизнесмена Александра Карманова она родила сына Артёма, но брак распался через 3 года. Вот уже три года как Ольга телеведущая на телестройке «Дом-2».

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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:19

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