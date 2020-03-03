Сын Дениса Клявера Тимофей стал чемпионом России по тхэквондо

Денис Клявер опубликовал снимок с соревнований, на котором его сын Тимофей держит диплом и у него на шее висит медаль. «Прошу внимания! Очень важный повод. Мой сын Тимофей Клявер получил чемпионский титул по тхэквондо. В юношеской категории он получил высшую награду. Впереди победы во взрослых! Мы его поздравляем и очень гордимся», — сообщил исполнитель. Поклонники экс-участника группы "Чай вдвоём" принялись активно поздравлять и Дениса Клявера, и его сына.Большинство подписчиков отметили, что это также заслуга родителей. «Действительно, есть чем гордиться. Желаю всевозможных успехов во всех начинаниях», «Сколько он работал чтобы этого добиться. Уважаю таких людей. Спасибо родителям. Поздравляю всех», «Просто супер, когда дети достигают таких результатов», «Умничка, Тимофей. Главное не останавливаться на достигнутом», - прокомментировали поклонники певца. Стоит отметит, Тимофей - сын Дениса Клявера от второго брака с Юлией Клявер. Исполнитель был женат три раза и у него есть пятеро детей. Он также является отцом дочери певицы Евы Польны Эвелины.