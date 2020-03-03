Антонио Бандерас снимется в экранизации видеоигры Uncharted





Серия разработанная концерном «Naughty Dog» эксклюзивно для Play Station 3 и 4, представляет собой аction-adventure (боевик-приключение) о поисках сокровищ и древних артефактов в самых опасных и неизведанных уголках мира. На данный момент вышло уже четыре части игры, которые установили новые стандарты в современных технологиях виртуальных развлечений.Не так давно стало известно, что главную роль юного искателя сокровищ Нейтана Дрейка исполнит Том Холланд, а его лучшего друга по приключениям Виктора Салливана – Марк Уолберг. Американские актрисы София Тейлор Али и Тати Габриэль сыграют роли второго плана, о подробностях которых на данный момент ничего не известно.59-летний Антонио Бандерас также будет участвовать в масштабных съемках по мотивам компьютерной игры, однако и его персонаж все еще остается в секрете. Как известно, сценарий кинокартины написали выдающиеся Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, более узнаваемы по легендарным фильмам «Люди в черном: Интернэшнл» и «Трансформеры». Почетное режиссёрское кресло занял 45-летний американский кинодеятель Рубен Фляйшер.