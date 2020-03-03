АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.42 USD 66.33
Курс валют на 03.03.2020

Антонио Бандерас снимется в экранизации видеоигры Uncharted

Испанский актер и режиссер Антонио Бандерас снимется в экранизации видеоигры от компании Sony Interactive Entertainment - «Uncharted» («Неизведанное»). Ранее стало известно, что в кинопроекте заняты и другие известные актеры, среди которых, Марк Уолберг и Том Холланд.
Антонио Бандерас снимется в экранизации видеоигры Uncharted

Серия разработанная концерном «Naughty Dog» эксклюзивно для Play Station 3 и 4, представляет собой аction-adventure (боевик-приключение) о поисках сокровищ и древних артефактов в самых опасных и неизведанных уголках мира. На данный момент вышло уже четыре части игры, которые установили новые стандарты в современных технологиях виртуальных развлечений.

Не так давно стало известно, что главную роль юного искателя сокровищ Нейтана Дрейка исполнит Том Холланд, а его лучшего друга по приключениям Виктора Салливана – Марк Уолберг. Американские актрисы София Тейлор Али и Тати Габриэль сыграют роли второго плана, о подробностях которых на данный момент ничего не известно.

59-летний Антонио Бандерас также будет участвовать в масштабных съемках по мотивам компьютерной игры, однако и его персонаж все еще остается в секрете. Как известно, сценарий кинокартины написали выдающиеся Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, более узнаваемы по легендарным фильмам «Люди в черном: Интернэшнл» и «Трансформеры». Почетное режиссёрское кресло занял 45-летний американский кинодеятель Рубен Фляйшер.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Sony собирается выпустить PlayStation 5 Pro в 2020 году в двух…
Украшения в ТОПе: Россиянки рассказали, какие подарки хотят получить на 8…
Wi-Fi 7 предоставит в три раза более высокую скорость, чем Wi-Fi…
Сын Дениса Клявера Тимофей стал чемпионом России по…
"Отдыхайте и меньше ввязывайтесь в политику": Андрей Разин поздравил Михаила Горбачёва с…
Участника с уголовным прошлым Дмитрия Тузова выгнали из проекта…
Корейский фантастический фильм «Поезд в Пусан 2» выйдет летом 2020…
Коронавирус добрался до IT: Twitter перевел сотрудников на удаленную…
Олеся Железняк и Татьяна Кравченко покинули съемки ситкома…
Вера Брежнева появилась на обложке журнала…
Все дело в ДНК: Ученые назвали самую больную нацию на…
Ольга Орлова заинтриговала поклонников снимком с малышом на…
Антонио Бандерас снимется в экранизации видеоигры…
Сергей Лазарев позитивно оценил участие Little Big в…
Назван ТОП-5 иномарок, которые ржавеют быстрее остальных…
«Я их поклонник»: Филипп Киркоров назвал неожиданным выбор Little Big для участия в…
Стартовали продажи специальной версии Chevrolet…
В Госдуме сравнили украинский телеканал «Дом» с шоу…
Александр Петров заявил, что берет тайм-аут в…
Звезда «Дом-2» Екатерина Скалон требует от Беккужева отправить ее с Владом Ивановым в…
Дмитрий Шепелев сдержал слово и отвёз сына Платона в…
Ирина Безрукова рассказала, как ей удается сохранять стройную…
«Сумеют встряхнуть»: Юлия Савичева поддержала отправку Little Big на…
Ученые: Продолжительность беременности меняет ДНК…
Беременная жена звезды «Дом-2» Андрея Чуева рассказала про…
Алеся Кафельникова представила модную коллекцию Канье Уэста в…
Майя Донцова хочет стать ведущей проекта…
Представлена премиальная «Денди» за 30 000…
Просмотреть все новости