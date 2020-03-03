АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.42 USD 66.33
Курс валют на 03.03.2020

Назван ТОП-5 иномарок, которые ржавеют быстрее остальных автомобилей

Агрессивная окружающая среда может провоцировать на кузове автомобиля коррозию. Причем, зачастую доля вины за это лежит на самом производителе, который в своем стремлении к экономики пренебрегает качественной антикоррозийной защитой. Эксперты составили ТОП-5 моделей иностранных марок, которые ржавеют быстрее других.
Назван ТОП-5 иномарок, которые ржавеют быстрее остальных автомобилей

Так, пятое место в этом рейтинге досталось седану Ford Mondeo 2006-2010 годов выпуска. Несмотря на прекрасные показатели по эргономике и внутреннему оформлению салона, а также доступный ценник, третье и четвертое поколение этой модели может подвергнуться сильной коррозии на днище, арках колес и порогах уже через несколько лет эксплуатации. Отмечают эксперты и первое поколение модели Mazda 6 с идентичной Ford Mondeo платформой. Этот автомобиль получил достойные оценки по ряду других показателей, однако его главный недостаток заключается в появлении ржавчины уже через 5 лет после начала эксплуатации. Третья позиция досталась еще одному японскому автомобилю, речь о Nissan Almera 1995-2000 годов выпуска. Первый признаки коррозии на кузовных элементах этого седана обнаруживаются уже через четыре года эксплуатации. Серебро в этом импровизированном антирейтинге удерживает Opel Astra 2005-2012 годов выпуска с аналогичной предшественнику проблемой.

Наконец, безоговорочным лидером рейтинга самых быстро ржавеющих иномарок на рынке стал китайский кросс-компакт Geely Emgrand X7 2011-2013 годов выпуска. Данный автомобиль, отмечают эксперты, может «порадовать» ржавчиной на кузове всего за пару лет эксплуатации.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Sony собирается выпустить PlayStation 5 Pro в 2020 году в двух…
Украшения в ТОПе: Россиянки рассказали, какие подарки хотят получить на 8…
Wi-Fi 7 предоставит в три раза более высокую скорость, чем Wi-Fi…
Сын Дениса Клявера Тимофей стал чемпионом России по…
"Отдыхайте и меньше ввязывайтесь в политику": Андрей Разин поздравил Михаила Горбачёва с…
Участника с уголовным прошлым Дмитрия Тузова выгнали из проекта…
Корейский фантастический фильм «Поезд в Пусан 2» выйдет летом 2020…
Коронавирус добрался до IT: Twitter перевел сотрудников на удаленную…
Олеся Железняк и Татьяна Кравченко покинули съемки ситкома…
Вера Брежнева появилась на обложке журнала…
Все дело в ДНК: Ученые назвали самую больную нацию на…
Ольга Орлова заинтриговала поклонников снимком с малышом на…
Антонио Бандерас снимется в экранизации видеоигры…
Сергей Лазарев позитивно оценил участие Little Big в…
Назван ТОП-5 иномарок, которые ржавеют быстрее остальных…
«Я их поклонник»: Филипп Киркоров назвал неожиданным выбор Little Big для участия в…
Стартовали продажи специальной версии Chevrolet…
В Госдуме сравнили украинский телеканал «Дом» с шоу…
Александр Петров заявил, что берет тайм-аут в…
Звезда «Дом-2» Екатерина Скалон требует от Беккужева отправить ее с Владом Ивановым в…
Дмитрий Шепелев сдержал слово и отвёз сына Платона в…
Ирина Безрукова рассказала, как ей удается сохранять стройную…
«Сумеют встряхнуть»: Юлия Савичева поддержала отправку Little Big на…
Ученые: Продолжительность беременности меняет ДНК…
Беременная жена звезды «Дом-2» Андрея Чуева рассказала про…
Алеся Кафельникова представила модную коллекцию Канье Уэста в…
Майя Донцова хочет стать ведущей проекта…
Представлена премиальная «Денди» за 30 000…
Просмотреть все новости