Назван ТОП-5 иномарок, которые ржавеют быстрее остальных автомобилей





Так, пятое место в этом рейтинге досталось седану Ford Mondeo 2006-2010 годов выпуска. Несмотря на прекрасные показатели по эргономике и внутреннему оформлению салона, а также доступный ценник, третье и четвертое поколение этой модели может подвергнуться сильной коррозии на днище, арках колес и порогах уже через несколько лет эксплуатации. Отмечают эксперты и первое поколение модели Mazda 6 с идентичной Ford Mondeo платформой. Этот автомобиль получил достойные оценки по ряду других показателей, однако его главный недостаток заключается в появлении ржавчины уже через 5 лет после начала эксплуатации. Третья позиция досталась еще одному японскому автомобилю, речь о Nissan Almera 1995-2000 годов выпуска. Первый признаки коррозии на кузовных элементах этого седана обнаруживаются уже через четыре года эксплуатации. Серебро в этом импровизированном антирейтинге удерживает Opel Astra 2005-2012 годов выпуска с аналогичной предшественнику проблемой.Наконец, безоговорочным лидером рейтинга самых быстро ржавеющих иномарок на рынке стал китайский кросс-компакт Geely Emgrand X7 2011-2013 годов выпуска. Данный автомобиль, отмечают эксперты, может «порадовать» ржавчиной на кузове всего за пару лет эксплуатации.