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Стартовали продажи специальной версии Chevrolet Trailblazer

Американская марка Chevrolet объявила о старте продаж специальной версии кроссовера Chevrolet Trailblazer. Новинка получила в названии приставку Snow Blue Limited Edition и построена на базе самой дорогой комплектации модели - RS.
Стартовали продажи специальной версии Chevrolet Trailblazer

Внешне автомобиль выделяется за счет оригинальной окраски кузова с использованием ярко голубого цвета с черными акцентами и темными кузовными накладками. Кроме того, автомобиль получил в свое распоряжение и довольно широкий набор опций. Построена спецверсия на базе нового поколения Chevrolet Trailblazer RS, который впервые дебютировал в рамках Шанхайского автосалона весной 2019 года. Примечателен и тот факт, что в новой генерации модель серьезно изменилась – она лишилась рамы и получила более компактные габариты, что также позволило существенно снизить цену. Прежде данная модель была доступна покупателям только в трех вариантах исполнения. Самая же дорогая комплектация – спортивная или RS, - получила кожаный салон с оригинальной обивкой сидений, задний диффузор, сдвоенную систему выпуска, уникальные легкосплавные 19-дюймовые диски, фирменный обвес и многодругих дополнений. Именно она и легла в основу нового Snow Blue Limited Edition.

Под крышкой капота кроссовера установлен 1,3-литровый турбированный двигатель мощностью 165 л.с., а в качестве трансмиссии здесь используется вариатор. Стоимость спецверсии, которая выйдет ограниченным тиражом, на рынке Китая составляет 141,9 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1,35 миллионам российских рублей.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:50

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