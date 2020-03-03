Стартовали продажи специальной версии Chevrolet Trailblazer
Американская марка Chevrolet объявила о старте продаж специальной версии кроссовера Chevrolet Trailblazer. Новинка получила в названии приставку Snow Blue Limited Edition и построена на базе самой дорогой комплектации модели - RS.
Внешне автомобиль выделяется за счет оригинальной окраски кузова с использованием ярко голубого цвета с черными акцентами и темными кузовными накладками. Кроме того, автомобиль получил в свое распоряжение и довольно широкий набор опций. Построена спецверсия на базе нового поколения Chevrolet Trailblazer RS, который впервые дебютировал в рамках Шанхайского автосалона весной 2019 года. Примечателен и тот факт, что в новой генерации модель серьезно изменилась – она лишилась рамы и получила более компактные габариты, что также позволило существенно снизить цену. Прежде данная модель была доступна покупателям только в трех вариантах исполнения. Самая же дорогая комплектация – спортивная или RS, - получила кожаный салон с оригинальной обивкой сидений, задний диффузор, сдвоенную систему выпуска, уникальные легкосплавные 19-дюймовые диски, фирменный обвес и многодругих дополнений. Именно она и легла в основу нового Snow Blue Limited Edition.
Под крышкой капота кроссовера установлен 1,3-литровый турбированный двигатель мощностью 165 л.с., а в качестве трансмиссии здесь используется вариатор. Стоимость спецверсии, которая выйдет ограниченным тиражом, на рынке Китая составляет 141,9 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1,35 миллионам российских рублей.
Внешне автомобиль выделяется за счет оригинальной окраски кузова с использованием ярко голубого цвета с черными акцентами и темными кузовными накладками. Кроме того, автомобиль получил в свое распоряжение и довольно широкий набор опций. Построена спецверсия на базе нового поколения Chevrolet Trailblazer RS, который впервые дебютировал в рамках Шанхайского автосалона весной 2019 года. Примечателен и тот факт, что в новой генерации модель серьезно изменилась – она лишилась рамы и получила более компактные габариты, что также позволило существенно снизить цену. Прежде данная модель была доступна покупателям только в трех вариантах исполнения. Самая же дорогая комплектация – спортивная или RS, - получила кожаный салон с оригинальной обивкой сидений, задний диффузор, сдвоенную систему выпуска, уникальные легкосплавные 19-дюймовые диски, фирменный обвес и многодругих дополнений. Именно она и легла в основу нового Snow Blue Limited Edition.
Под крышкой капота кроссовера установлен 1,3-литровый турбированный двигатель мощностью 165 л.с., а в качестве трансмиссии здесь используется вариатор. Стоимость спецверсии, которая выйдет ограниченным тиражом, на рынке Китая составляет 141,9 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 1,35 миллионам российских рублей.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:50