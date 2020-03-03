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В Госдуме сравнили украинский телеканал «Дом» с шоу «Дом-2»

Депутат российской Госдумы от Республики Крым Андрей Козенко поделился мнением по поводу украинского телеканала «Дом». По его словам, для отражения современной политики украинских властей необходимо либо присоеденить «Дур» перед названием, либо добавить цифру «2» в конце.

В Госдуме сравнили украинский телеканал «Дом» с шоу «Дом-2»

Украинский телевизионный канал «Дом» с начала весны начал свое вещание для Донбасса. Трансляцию осуществляют на технической базе канала UATV.

Цель, которую ставит перед собой канал «Дом», это вернуть политическую, культурную и общественную повестку Украины в жизнь тех граждан, которые проживают на местности, неподконтрольной властям Киева.

Депутат российской Государственной думы Андрей Козенко высказал мнение, что украинские власти не смогли с помощью пуль и обстрелов взять Донбасс и теперь пытаются вернуть контроль над территорией с помощью мультиков и сериалов.


В начале февраля власти Украины создали Министерство, которое будет заниматься вопросами территорий Донбасса и Луганска. По мнению Алексея Гончарука, премьер-министра Украины, это должно позволить сделать работу с жителями этих мест более эффективной.

Киев еще в декабре прошлого года утвердил пять возможных сценариев для возвращения Донбасса. Владимир Зеленский, избранный Президент Украины, уверен, что какую бы стратегию не выбрали, действовать можно только мирным путём дипломатии.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:44

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