В Госдуме сравнили украинский телеканал «Дом» с шоу «Дом-2»





Украинский телевизионный канал «Дом» с начала весны начал свое вещание для Донбасса. Трансляцию осуществляют на технической базе канала UATV.Цель, которую ставит перед собой канал «Дом», это вернуть политическую, культурную и общественную повестку Украины в жизнь тех граждан, которые проживают на местности, неподконтрольной властям Киева.Депутат российской Государственной думы Андрей Козенко высказал мнение, что украинские власти не смогли с помощью пуль и обстрелов взять Донбасс и теперь пытаются вернуть контроль над территорией с помощью мультиков и сериалов.В начале февраля власти Украины создали Министерство, которое будет заниматься вопросами территорий Донбасса и Луганска. По мнению Алексея Гончарука, премьер-министра Украины, это должно позволить сделать работу с жителями этих мест более эффективной.Киев еще в декабре прошлого года утвердил пять возможных сценариев для возвращения Донбасса. Владимир Зеленский, избранный Президент Украины, уверен, что какую бы стратегию не выбрали, действовать можно только мирным путём дипломатии.