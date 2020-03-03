Звезда «Дом-2» Екатерина Скалон требует от Беккужева отправить ее с Владом Ивановым в Москву





Екатерина Скалон вновь отличилась. Красотка так отдыхала, что в итоге заявила о расставании с Владом Ивановым. По ее словам, молодой человек оскорбил ее, назвав глупой и совсем юной.Ко всему, Екатерина умудрилась, и пристать к Дмитрию Чайкову. Естественно, подобное не понравилось Владу. Хотя Скалон тут же поспешила объяснить свое поведение тем, что Иванов ранее сильно раскритиковал ее фигуру, а участницу телестройки это очень задело.Теперь Екатерина Скалон на острове оставаться одна никак не хочет и просто требует, чтобы их с возлюбленным отправили в столицу. Иначе блондинка и вовсе намерена уйти за ворота, но без Влада Иванова. Телезрители гадают, а получиться ли у звезды проекта «Дом-2» Екатерины Скалон с помощью такого шантажа добиться желаемого.