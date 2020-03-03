Звезда «Дом-2» Екатерина Скалон требует от Беккужева отправить ее с Владом Ивановым в Москву
Звезда проекта «Дом-2» Екатерина Скалон выдвинула ведущему Антону Беккужеву достаточно жесткое требование. Девушка хочет, чтобы ее вместе с возлюбленным Владом Ивановым отправили в Москву. Более того, в противном случае Екатерина намерена приобрести себе билет и уехать одна домой.
Екатерина Скалон вновь отличилась. Красотка так отдыхала, что в итоге заявила о расставании с Владом Ивановым. По ее словам, молодой человек оскорбил ее, назвав глупой и совсем юной.
Ко всему, Екатерина умудрилась, и пристать к Дмитрию Чайкову. Естественно, подобное не понравилось Владу. Хотя Скалон тут же поспешила объяснить свое поведение тем, что Иванов ранее сильно раскритиковал ее фигуру, а участницу телестройки это очень задело.
Теперь Екатерина Скалон на острове оставаться одна никак не хочет и просто требует, чтобы их с возлюбленным отправили в столицу. Иначе блондинка и вовсе намерена уйти за ворота, но без Влада Иванова. Телезрители гадают, а получиться ли у звезды проекта «Дом-2» Екатерины Скалон с помощью такого шантажа добиться желаемого.
Екатерина Скалон вновь отличилась. Красотка так отдыхала, что в итоге заявила о расставании с Владом Ивановым. По ее словам, молодой человек оскорбил ее, назвав глупой и совсем юной.
Ко всему, Екатерина умудрилась, и пристать к Дмитрию Чайкову. Естественно, подобное не понравилось Владу. Хотя Скалон тут же поспешила объяснить свое поведение тем, что Иванов ранее сильно раскритиковал ее фигуру, а участницу телестройки это очень задело.
Теперь Екатерина Скалон на острове оставаться одна никак не хочет и просто требует, чтобы их с возлюбленным отправили в столицу. Иначе блондинка и вовсе намерена уйти за ворота, но без Влада Иванова. Телезрители гадают, а получиться ли у звезды проекта «Дом-2» Екатерины Скалон с помощью такого шантажа добиться желаемого.