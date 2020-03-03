АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.42 USD 66.33
Курс валют на 03.03.2020

«Я их поклонник»: Филипп Киркоров назвал неожиданным выбор Little Big для участия в «Евровидении»

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров назвал выбор питерской группы Little Big для участия от России в международном песенном конкурсе «Евровидение-2020» неожиданным. При этом певец признал, что коллектив действительно способен «расшевелить европейскую музыкальную тусовку».
«Я их поклонник»: Филипп Киркоров назвал неожиданным выбор Little Big для участия в «Евровидении»

Артист заявил, что выбор «Первого канала» стал для него большой неожиданностью, при этом он уверен, что Little Big – очень перспективный участник конкурсе. «Это свежая группа с модной музыкой, они способны расшевелить европейскую тусовку, как никто другой. Будем за них болеть. Я и сам их поклонник», - приводит слова Киркорова портал «Телепрограмма». Кроме того, рассказал Филипп Бедросович, который и сам давно считается ветераном «Евровидения», питерский коллектив давно готовился к участию в этом конкурсе. Более того, артист отдал должное гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту, решившемуся на столь непростой выбор. С позицией Киркорова, к слову, согласны многие другие российские звезды и эксперты.

Примечательно, что роль безоговорочного лидера в борьбе за право представить Россию на «Евровидении» в этом году отдавали певцу Александру Панайотову. Хотя сам он назвал слухи о своем возможном участии в конкурсе «уткой желтой прессы» и попросил дождаться официального заявления от руководства «Первого канала».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Я их поклонник»: Филипп Киркоров назвал неожиданным выбор Little Big для участия в…
Стартовали продажи специальной версии Chevrolet…
В Госдуме сравнили украинский телеканал «Дом» с шоу…
Александр Петров заявил, что берет тайм-аут в…
Звезда «Дом-2» Екатерина Скалон требует от Беккужева отправить ее с Владом Ивановым в…
Дмитрий Шепелев сдержал слово и отвёз сына Платона в…
Ирина Безрукова рассказала, как ей удается сохранять стройную…
«Сумеют встряхнуть»: Юлия Савичева поддержала отправку Little Big на…
Ученые: Продолжительность беременности меняет ДНК…
Беременная жена звезды «Дом-2» Андрея Чуева рассказала про…
Алеся Кафельникова представила модную коллекцию Канье Уэста в…
Майя Донцова хочет стать ведущей проекта…
Представлена премиальная «Денди» за 30 000…
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель встала на колени перед мужем Дмитрием…
Владимир Путин скорректировал пенсионную поправку к…
Новые космические корабли будут сделаны в форме диска и смогут развивать скорость…
«Печальный опыт»: Виктория Исакова откровенно рассказала о смерти 3-месячной…
Астрономы обнаружили создающую сильные радиосигналы…
Брэд Питт тайно прибыл в…
Xiaomi представила уникальную беспроводную зарядку без…
Бывший следователь дела об убийстве Влада Листьева заявил, что установил заказчиков нападения на…
Тина Канделаки откровенно рассказала о сексе: "Мужчина должен быть со здоровым сексуальным…
Адвокат Александр Бенхин: Дочь Александра Малинина Кира Евдокимова проиграет в…
Ученые: Частая зевота вдвое увеличивает риск возникновения гипертонии и сахарного…
Певица Пелагея показала подборку видео с 3-летней дочерью…
Александр Пантелеев рассказал, в течение какого времени туберкулезные пациенты опасны для…
Ольгу Скабееву удивило поведение блогера Екатерины Диденко после трагедии в…
Сестра ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой показала свою новую…
Просмотреть все новости