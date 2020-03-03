«Я их поклонник»: Филипп Киркоров назвал неожиданным выбор Little Big для участия в «Евровидении»

Артист заявил, что выбор «Первого канала» стал для него большой неожиданностью, при этом он уверен, что Little Big – очень перспективный участник конкурсе., - приводит слова Киркорова портал «Телепрограмма». Кроме того, рассказал Филипп Бедросович, который и сам давно считается ветераном «Евровидения», питерский коллектив давно готовился к участию в этом конкурсе. Более того, артист отдал должное гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту, решившемуся на столь непростой выбор. С позицией Киркорова, к слову, согласны многие другие российские звезды и эксперты.Примечательно, что роль безоговорочного лидера в борьбе за право представить Россию на «Евровидении» в этом году отдавали певцу Александру Панайотову. Хотя сам он назвал слухи о своем возможном участии в конкурсе «уткой желтой прессы» и попросил дождаться официального заявления от руководства «Первого канала».