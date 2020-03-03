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Александр Петров заявил, что берет тайм-аут в съемках

Александр Петров в недавнем интервью изданию «Hello» заявил, что берет тайм-аут в съемках. По словам актера, ему необходимо задуматься о том, «в каком направлении двигаться дальше».
Александр Петров заявил, что берет тайм-аут в съемках

Российский актер дебютировал в кино в 2010 году, после чего начал активно сниматься в отечественных фильмах и одновременно играть в Московском театре «Et Cetera», а затем в трупе Марии Ермоловой. В прошлом году Александр Петров подписал контракт с кинокомпаниями и Art Pictures Studio и «Водород», обязующие его сниматься в проектах только этих студий до 2021 года. Согласно договору, двукратный лауреат премии «Золотой орел-2020» должен отработать промокампании «Льда-2» и «Стрельцова», после которых намерен «взять тайм-аут».

В своем интервью 31-летний актер признался, что за последние 10 лет практически беспрерывной работы он «немного устал». В особенности предыдущий год Александра Петрова был очень насыщенным, так как он сыграл главные роли в картинах «Текст» и «Sпарта», за которые был награжден кинопремией.

По словам актера, ему необходим тайм-аут, не только, чтобы сделать перерыв в активных съемках, а чтобы задуматься, «в каком направлении двигаться дальше». Как известно, Александр Петров встречался с коллегой Ириной Старшенбаум, а после разрыва их отношений с актрисой Анастасией Милославской. Однако он ни разу не был женат и детей не имеет. Журналисты предположили, что перерыв в работе, возможно, поможет известному холостяку сконцентрироваться на личной жизни.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 09:38

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