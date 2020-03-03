Дмитрий Шепелев сдержал слово и отвёз сына Платона в горы

Дмитрий Шепелев после увольнения с Первого канала сообщил о ближайших планах на будущее. Он собирался отдохнуть и отвезти сына в горы, поскольку Платон очень хотел покататься на сноуборде, а самому телеведущему требовался свежий морозный воздух. И вот недавно он похвастался, что смог осуществить давнюю мечту ребёнка. В своём аккаунте Instagram он опубликовал фото селфи на воне заснеженных гор и подписал кратко и лаконично: «Свобода, че». Шепелев также признаётся, что не может назвать себя человеком свободным от обстоятельств.Стоит отметить, на отдыхе у журналиста всё же не получилось избежать лишнего внимания со стороны поклонников. Он посетовал в режиме Stories своего микроблога, что даже шлем, очки и защитная одежда не помогают избавиться вопросов он это или нет. «Я отвечаю: «Вы обознались. Я лишь немного похож», — рассказал журналист.Ранее стало известно, что, предположительно, новым местом работы телеведущего может стать телеканал «Пятница». Он уже проходил собеседование с руководством, однако окончательное решение пока не утвердили. При благоприятном исходе формат программы, в которой Шепелев примет участие, будет кардинально отличаться от того, ем он занимался раньше.