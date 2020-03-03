Ирина Безрукова рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру

Ирина Безрукова говорит, что на веб-платформе Instagram многие подписчики интересуются способами сохранения тела в форме. Для самой актрисы особенного секрета в этом деле нет: от лишних килограмм её избавляют интенсивные физические нагрузки во время съемок. Звезде часто достаются роли, требующие ездить верхом, бегать или плавать, что чрезмерно выматывает в случае многочисленных дублей. При этом, Безрукова призналась, что не любит продолжительных тренировок в спортзале.Стоит отметить, что артистка принимает участие в нескольких телепроектах, которые требуют активности от участников, вроде «Последний герой» и «Танцы со звездами». Не лишним для поддержания стройной фигуры также считается правильная диета, которой 54-летняя знаменитость придерживается очень строго. Рацион Безруковой состоит из сбалансированного и раздельного питания, употребления 2,5 литров воды, отсутствия сдобы, газированных напитков и консервированных продуктов.