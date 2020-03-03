АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.42 USD 66.33
Курс валют на 03.03.2020

Ирина Безрукова рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру

Ирину Безрукову часто спрашивают в соцсетях о секрете стройного тела, которым актриса недавно поделилась. 54-летняя звезда рассказала, что ей удается сохранять хорошую фигуру благодаря профессии.

Ирина Безрукова говорит, что на веб-платформе Instagram многие подписчики интересуются способами сохранения тела в форме. Для самой актрисы особенного секрета в этом деле нет: от лишних килограмм её избавляют интенсивные физические нагрузки во время съемок. Звезде часто достаются роли, требующие ездить верхом, бегать или плавать, что чрезмерно выматывает в случае многочисленных дублей. При этом, Безрукова призналась, что не любит продолжительных тренировок в спортзале.

Стоит отметить, что артистка принимает участие в нескольких телепроектах, которые требуют активности от участников, вроде «Последний герой» и «Танцы со звездами». Не лишним для поддержания стройной фигуры также считается правильная диета, которой 54-летняя знаменитость придерживается очень строго. Рацион Безруковой состоит из сбалансированного и раздельного питания, употребления 2,5 литров воды, отсутствия сдобы, газированных напитков и консервированных продуктов.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Я их поклонник»: Филипп Киркоров назвал неожиданным выбор Little Big для участия в…
Стартовали продажи специальной версии Chevrolet…
В Госдуме сравнили украинский телеканал «Дом» с шоу…
Александр Петров заявил, что берет тайм-аут в…
Звезда «Дом-2» Екатерина Скалон требует от Беккужева отправить ее с Владом Ивановым в…
Дмитрий Шепелев сдержал слово и отвёз сына Платона в…
Ирина Безрукова рассказала, как ей удается сохранять стройную…
«Сумеют встряхнуть»: Юлия Савичева поддержала отправку Little Big на…
Ученые: Продолжительность беременности меняет ДНК…
Беременная жена звезды «Дом-2» Андрея Чуева рассказала про…
Алеся Кафельникова представила модную коллекцию Канье Уэста в…
Майя Донцова хочет стать ведущей проекта…
Представлена премиальная «Денди» за 30 000…
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель встала на колени перед мужем Дмитрием…
Владимир Путин скорректировал пенсионную поправку к…
Новые космические корабли будут сделаны в форме диска и смогут развивать скорость…
«Печальный опыт»: Виктория Исакова откровенно рассказала о смерти 3-месячной…
Астрономы обнаружили создающую сильные радиосигналы…
Брэд Питт тайно прибыл в…
Xiaomi представила уникальную беспроводную зарядку без…
Бывший следователь дела об убийстве Влада Листьева заявил, что установил заказчиков нападения на…
Тина Канделаки откровенно рассказала о сексе: "Мужчина должен быть со здоровым сексуальным…
Адвокат Александр Бенхин: Дочь Александра Малинина Кира Евдокимова проиграет в…
Ученые: Частая зевота вдвое увеличивает риск возникновения гипертонии и сахарного…
Певица Пелагея показала подборку видео с 3-летней дочерью…
Александр Пантелеев рассказал, в течение какого времени туберкулезные пациенты опасны для…
Ольгу Скабееву удивило поведение блогера Екатерины Диденко после трагедии в…
Сестра ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой показала свою новую…
Просмотреть все новости