«Сумеют встряхнуть»: Юлия Савичева поддержала отправку Little Big на «Евровидение»





«Сама я такое не слушаю, но эти ребята подкупают своим юмором и запредельной харизмой. Они сумеют по полной встряхнуть этот конкурс», - отмечает певица. Примечательно, что огромное количество музыкальных экспертов и критиков также высказались в поддержку идеи отправить на конкурс коллектив из Петербурга под названием Little Big. Многие утверждают, что их подкупает молодость команда и ее нестандартный подход к исполнению своих хитов. Так, продюсер Яна Рудковская уверена, что участники группы взорвут «Евровидение».Впрочем, не обошлось и без критики. Певец Юрий Лоза, например, высказался резко против участия Little Big в конкурсе от Российской Федерации. По словам музыканта, ему не нравится английское название группы. Кроме всего прочего, как он высказался, коллектив планирует исполнять шведскую песню, поэтому, утверждает лоза, выбор данного коллектива в качестве конкурсанта от России вовсе не очевиден.