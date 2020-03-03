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«Сумеют встряхнуть»: Юлия Савичева поддержала отправку Little Big на «Евровидение»

Известная российская певица Юлия Савичева прокомментировала решение отправить от России на международный песенный конкурс «Евровидение» петербургский коллектив Little Big. Артистка полностью поддерживает эту идею и считает, что молодой коллектив сумеет взорвать зал и устроить прекрасное представление.
«Сумеют встряхнуть»: Юлия Савичева поддержала отправку Little Big на «Евровидение»

«Сама я такое не слушаю, но эти ребята подкупают своим юмором и запредельной харизмой. Они сумеют по полной встряхнуть этот конкурс», - отмечает певица. Примечательно, что огромное количество музыкальных экспертов и критиков также высказались в поддержку идеи отправить на конкурс коллектив из Петербурга под названием Little Big. Многие утверждают, что их подкупает молодость команда и ее нестандартный подход к исполнению своих хитов. Так, продюсер Яна Рудковская уверена, что участники группы взорвут «Евровидение».

Впрочем, не обошлось и без критики. Певец Юрий Лоза, например, высказался резко против участия Little Big в конкурсе от Российской Федерации. По словам музыканта, ему не нравится английское название группы. Кроме всего прочего, как он высказался, коллектив планирует исполнять шведскую песню, поэтому, утверждает лоза, выбор данного коллектива в качестве конкурсанта от России вовсе не очевиден.

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ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:16

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