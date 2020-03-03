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Беременная жена звезды «Дом-2» Андрея Чуева рассказала про УЗИ

Почти три года назад бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Андрей Чуев вступил в брак с девушкой, которая младше его на 17 лет. С тех пор влюблённые пытались завести ребенка, но, к сожалению, неудачно. Супруги долго лечились и это дало свои плоды - недавно тест показал заветные две полосы.

Беременная жена звезды «Дом-2» Андрея Чуева рассказала про УЗИ

Еще совсем недавно доктора однозначно рекомендовали паре процедуру ЭКО, так как проблемы с репродуктивной системой были не только у Андрея, но и у его супруги Виктории. Сейчас в социальных сетях девушка выражает огромную благодарность врачам, которые помогли им достигнуть цели, а ей пришлось даже ложиться на операцию.

На своей странице в Instagram Виктория выложила видео, которое сделала во время УЗИ. Так как срок беременности еще небольшой, отчётливо на экране ничего не разглядеть.


Девушка поделилась с подписчиками, что уже гадает с супругом о поле будущего ребёнка и задумывается над возможным именем.

Меж тем семейство Чуевых, в долгий союз которых никто не верил из-за тяжелого нрава Андрея, не только делится радостью с окружающими, но и готово помогать столкнувшимся с бесплодием парам. Они активно агитируют против абортов, зная, как тяжело могут доставаться дети.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:02

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