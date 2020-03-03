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Алеся Кафельникова представила модную коллекцию Канье Уэста в Париже

Дочь известного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся успешна в модельном бизнесе. К примеру, не так давно девушка стала одной из звезд модного шоу, в рамках которого была представлена новая коллекция одежды от знаменитого американского рэпера Канье Уэста.
Алеся Кафельникова представила модную коллекцию Канье Уэста в Париже

Судя по всему, семейные проблемы и депрессия, с которой Алеся Кафельникова столкнулась на этом фоне, остались для девушки позади. Красавица не просто сумела вернуться в модельный бизнес, но еще и сразу же обрела успех. Показы Chanel, Burberry и других мировых брендов, лучшие подиумы и узнаваемостью. Так, совсем недавно дочь прославленного российского теннисиста стала участницей шоу Канье Уэста Yeezy в Париже, представив новую модную коллекцию популярного рэп-исполнителя. А с учетом того, что данная коллекция стала первой за последние 5 лет, она просто не могла не вызвать ажиотаж.

К слову, в числе прочих участниц показа на подиум вышла также и дочь рэпера Норт Уэст. К восторгу присутствовавших зрителей 6-летняя девочка исполнила одну из рэп-композиций.

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ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:58

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