Майя Донцова хочет стать ведущей проекта "Дом-2"





Зачастую сами непосредственные участники остановились ведущими "Дома-2".Вот и Майя Донцова уже довольно давно находится на телепроекте и, по мнению возлюбленной Алексея Купина, она уже построила показательные отношения, которым могут позавидовать все участники и даже многие телезрители.Раньше Донцова любила потусить в клубах, а теперь её интересы кардинально изменились и девушке нужна только счастливая семья. Ну и карьера. Майя Донцова в эфире заявила, что хочет тоже стать ведущей телепроекта и она достигнет этого результата, чего бы это не стоило.Алексей Купин считает, что у его девушки все получится, и он желает ей только удачи. Однако многие полагают, что вряд ли у Майи выйдет стать хорошей телеведущей, так как навыков для ведения шоу у неё просто-напросто нет.Хотя, разумеется, опыт - дело наживное, и если из Майи Донцовой получится адекватный ведущий, то реалити-шоу от этого только выиграет, считают фаны.