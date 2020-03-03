АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.42 USD 66.33
Курс валют на 03.03.2020

Майя Донцова хочет стать ведущей проекта "Дом-2"

На одиозном реалити-шоу "Дом-2" кто только не был ведущим. На заре телестройки вели проект и Ксения Собчак, и даже Дмитрий Нагиев.


Зачастую сами непосредственные участники остановились ведущими "Дома-2".

Вот и Майя Донцова уже довольно давно находится на телепроекте и, по мнению возлюбленной Алексея Купина, она уже построила показательные отношения, которым могут позавидовать все участники и даже многие телезрители.

Раньше Донцова любила потусить в клубах, а теперь её интересы кардинально изменились и девушке нужна только счастливая семья. Ну и карьера. Майя Донцова в эфире заявила, что хочет тоже стать ведущей телепроекта и она достигнет этого результата, чего бы это не стоило.

Майя Донцова хочет стать ведущей проекта "Дом-2"

Алексей Купин считает, что у его девушки все получится, и он желает ей только удачи. Однако многие полагают, что вряд ли у Майи выйдет стать хорошей телеведущей, так как навыков для ведения шоу у неё просто-напросто нет.

Хотя, разумеется, опыт - дело наживное, и если из Майи Донцовой получится адекватный ведущий, то реалити-шоу от этого только выиграет, считают фаны.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 08:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Я их поклонник»: Филипп Киркоров назвал неожиданным выбор Little Big для участия в…
Стартовали продажи специальной версии Chevrolet…
В Госдуме сравнили украинский телеканал «Дом» с шоу…
Александр Петров заявил, что берет тайм-аут в…
Звезда «Дом-2» Екатерина Скалон требует от Беккужева отправить ее с Владом Ивановым в…
Дмитрий Шепелев сдержал слово и отвёз сына Платона в…
Ирина Безрукова рассказала, как ей удается сохранять стройную…
«Сумеют встряхнуть»: Юлия Савичева поддержала отправку Little Big на…
Ученые: Продолжительность беременности меняет ДНК…
Беременная жена звезды «Дом-2» Андрея Чуева рассказала про…
Алеся Кафельникова представила модную коллекцию Канье Уэста в…
Майя Донцова хочет стать ведущей проекта…
Представлена премиальная «Денди» за 30 000…
Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель встала на колени перед мужем Дмитрием…
Владимир Путин скорректировал пенсионную поправку к…
Новые космические корабли будут сделаны в форме диска и смогут развивать скорость…
«Печальный опыт»: Виктория Исакова откровенно рассказала о смерти 3-месячной…
Астрономы обнаружили создающую сильные радиосигналы…
Брэд Питт тайно прибыл в…
Xiaomi представила уникальную беспроводную зарядку без…
Бывший следователь дела об убийстве Влада Листьева заявил, что установил заказчиков нападения на…
Тина Канделаки откровенно рассказала о сексе: "Мужчина должен быть со здоровым сексуальным…
Адвокат Александр Бенхин: Дочь Александра Малинина Кира Евдокимова проиграет в…
Ученые: Частая зевота вдвое увеличивает риск возникновения гипертонии и сахарного…
Певица Пелагея показала подборку видео с 3-летней дочерью…
Александр Пантелеев рассказал, в течение какого времени туберкулезные пациенты опасны для…
Ольгу Скабееву удивило поведение блогера Екатерины Диденко после трагедии в…
Сестра ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой показала свою новую…
Просмотреть все новости