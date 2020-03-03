Представлена премиальная «Денди» за 30 000 рублей
Компания Analogue официально представила премиальный клон классической игровой приставки Nintendo Entertainment System, которая россиянам более известна под названием «Денди». Стоимость новинки, выполненной из материалов высшего качества и с золотым напылением на портах, составляет порядка 30 000 рублей.
Новая премиум-консоль под названием NT Mini Noir Edition стала своего рода современным аналогом классической 8-битной «Денди», впервые выпущенной еще в далеком 1985 году. Устройство поддерживает картриджи от оригинальной приставки, однако его корпус изготовлен из дорогостоящих материалов – цельного алюминия и золотого покрытия на портах, как в акустике высочайшего уровня. Кроме того, данную приставку можно подключать к современным телевизорам через порт HDMI, а на старых картриджах можно запускать практически любую игру. Наконец, NT Mini Noir Edition способна работать как со старыми проводными геймпадами от NES, так и с более современными беспроводными контроллерами.
Данное устройство будет выпущено ограниченным тиражом, однако предварительный заказ на него производитель уже открыл. Стоимость новинки составляет 499 долларов США, что эквивалентно 32-33 тысячам рублей.
Новая премиум-консоль под названием NT Mini Noir Edition стала своего рода современным аналогом классической 8-битной «Денди», впервые выпущенной еще в далеком 1985 году. Устройство поддерживает картриджи от оригинальной приставки, однако его корпус изготовлен из дорогостоящих материалов – цельного алюминия и золотого покрытия на портах, как в акустике высочайшего уровня. Кроме того, данную приставку можно подключать к современным телевизорам через порт HDMI, а на старых картриджах можно запускать практически любую игру. Наконец, NT Mini Noir Edition способна работать как со старыми проводными геймпадами от NES, так и с более современными беспроводными контроллерами.
Данное устройство будет выпущено ограниченным тиражом, однако предварительный заказ на него производитель уже открыл. Стоимость новинки составляет 499 долларов США, что эквивалентно 32-33 тысячам рублей.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:45