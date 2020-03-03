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Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель встала на колени перед мужем Дмитрием Дмитренко

В звездной семье Рапунцелей снова крупный скандал. Ольга разругалась с супругом и сумела довести его до нервного срыва, а после сделала вид, что она ни при чём, и принялась рыдать. Перед Дмитрием Дмитренко девушка ползала на коленях и умоляла не уходить из семьи, хотя несколько минут назад сама подталкивала его к двери.


Вероятная причина такого поведения Рапунцель всё та же. Во всём виновата её огромная зависимость от комментаторов из социальных сетей. Организаторы телепроекта «Дом-2» в своих выпусках показывают с положительной стороны только Дмитрия. Ольга же, по мнению зрителей, может целый день лежать на кровати и следить за собственным животом, переживая за его размеры, выбирая себе платье и сокрушаясь, что муж не сможет понять чувств беременной женщины.


На прошедшем эфире шоу «Спаси свою любовь» Ольга Григорьевская вывалила на супруга все свои претензии. Она уже просила Дмитрия готовить еду в темноте, дабы не попадаться в объективы камер, но женщине пришлось самой появляться на кухне, иначе она не сможет доказать зрителям свою заботу о семье.

Поклонники Ольги Рапунцель часто оставляют комментарии о её неправильном поведении с мужем. Григорьевская же думает наоборот - это Дмитрий постоянно занимается провокациями с помощью молчания и только ожидает развода. Подписчики Дмитрия однозначно советуют заканчивать с браком, а Оля пытается сохранить семью. Об этом она причитает постоянно, но делает совершенно обратные вещи.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:38

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