Звезда "Дом-2" Ольга Рапунцель встала на колени перед мужем Дмитрием Дмитренко





Вероятная причина такого поведения Рапунцель всё та же. Во всём виновата её огромная зависимость от комментаторов из социальных сетей. Организаторы телепроекта «Дом-2» в своих выпусках показывают с положительной стороны только Дмитрия. Ольга же, по мнению зрителей, может целый день лежать на кровати и следить за собственным животом, переживая за его размеры, выбирая себе платье и сокрушаясь, что муж не сможет понять чувств беременной женщины.На прошедшем эфире шоу «Спаси свою любовь» Ольга Григорьевская вывалила на супруга все свои претензии. Она уже просила Дмитрия готовить еду в темноте, дабы не попадаться в объективы камер, но женщине пришлось самой появляться на кухне, иначе она не сможет доказать зрителям свою заботу о семье.Поклонники Ольги Рапунцель часто оставляют комментарии о её неправильном поведении с мужем. Григорьевская же думает наоборот - это Дмитрий постоянно занимается провокациями с помощью молчания и только ожидает развода. Подписчики Дмитрия однозначно советуют заканчивать с браком, а Оля пытается сохранить семью. Об этом она причитает постоянно, но делает совершенно обратные вещи.