Владимир Путин скорректировал пенсионную поправку к Конституции





Согласно очередной президентской инициативе, предложенной ко второму чтению изменений в Основной закон страны, индексация размера ежемесячных пенсионных выплат для российских граждан должна проводиться не реже одного раза в год. Предположительно, после 2024 года размер страховых пенсий граждан РФ будет подвергаться индексации каждый год с 1 февраля в соответствии с уровнем инфляции прошедшего года. Что же касается дополнительной апрельской индексации, то она станет возможной лишь в том случае, если за прошедший год был зафиксирован рост средних номинальных зарплат по стране на уровне выше инфляционного.Стоит отметить, что еще в конце января 2020 года в рабочей группе по подготовке поправок к Основному закону подтвердили факт фиксации в Конституции России норм о ежегодном росте пенсий в стране.