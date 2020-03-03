Владимир Путин скорректировал пенсионную поправку к Конституции
Российский президент Владимир Путин выступил с предложением закрепить в Конституции страны еще одно пенсионное положение, которое касается сроков индексации пенсий граждан. Такие данные приводятся в публикации агентства РБК со ссылкой на источники в профильном парламентском комитете.
Согласно очередной президентской инициативе, предложенной ко второму чтению изменений в Основной закон страны, индексация размера ежемесячных пенсионных выплат для российских граждан должна проводиться не реже одного раза в год. Предположительно, после 2024 года размер страховых пенсий граждан РФ будет подвергаться индексации каждый год с 1 февраля в соответствии с уровнем инфляции прошедшего года. Что же касается дополнительной апрельской индексации, то она станет возможной лишь в том случае, если за прошедший год был зафиксирован рост средних номинальных зарплат по стране на уровне выше инфляционного.
Стоит отметить, что еще в конце января 2020 года в рабочей группе по подготовке поправок к Основному закону подтвердили факт фиксации в Конституции России норм о ежегодном росте пенсий в стране.
Согласно очередной президентской инициативе, предложенной ко второму чтению изменений в Основной закон страны, индексация размера ежемесячных пенсионных выплат для российских граждан должна проводиться не реже одного раза в год. Предположительно, после 2024 года размер страховых пенсий граждан РФ будет подвергаться индексации каждый год с 1 февраля в соответствии с уровнем инфляции прошедшего года. Что же касается дополнительной апрельской индексации, то она станет возможной лишь в том случае, если за прошедший год был зафиксирован рост средних номинальных зарплат по стране на уровне выше инфляционного.
Стоит отметить, что еще в конце января 2020 года в рабочей группе по подготовке поправок к Основному закону подтвердили факт фиксации в Конституции России норм о ежегодном росте пенсий в стране.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:18