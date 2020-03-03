АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.42 USD 66.33
Курс валют на 03.03.2020

Владимир Путин скорректировал пенсионную поправку к Конституции

Российский президент Владимир Путин выступил с предложением закрепить в Конституции страны еще одно пенсионное положение, которое касается сроков индексации пенсий граждан. Такие данные приводятся в публикации агентства РБК со ссылкой на источники в профильном парламентском комитете.
Владимир Путин скорректировал пенсионную поправку к Конституции

Согласно очередной президентской инициативе, предложенной ко второму чтению изменений в Основной закон страны, индексация размера ежемесячных пенсионных выплат для российских граждан должна проводиться не реже одного раза в год. Предположительно, после 2024 года размер страховых пенсий граждан РФ будет подвергаться индексации каждый год с 1 февраля в соответствии с уровнем инфляции прошедшего года. Что же касается дополнительной апрельской индексации, то она станет возможной лишь в том случае, если за прошедший год был зафиксирован рост средних номинальных зарплат по стране на уровне выше инфляционного.

Стоит отметить, что еще в конце января 2020 года в рабочей группе по подготовке поправок к Основному закону подтвердили факт фиксации в Конституции России норм о ежегодном росте пенсий в стране.

+Дзен +Яндекс новости
Экономика / Выбор редакции
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Путин скорректировал пенсионную поправку к…
Новые космические корабли будут сделаны в форме диска и смогут развивать скорость…
«Печальный опыт»: Виктория Исакова откровенно рассказала о смерти 3-месячной…
Астрономы обнаружили создающую сильные радиосигналы…
Брэд Питт тайно прибыл в…
Xiaomi представила уникальную беспроводную зарядку без…
Бывший следователь дела об убийстве Влада Листьева заявил, что установил заказчиков нападения на…
Тина Канделаки откровенно рассказала о сексе: "Мужчина должен быть со здоровым сексуальным…
Адвокат Александр Бенхин: Дочь Александра Малинина Кира Евдокимова проиграет в…
Ученые: Частая зевота вдвое увеличивает риск возникновения гипертонии и сахарного…
Певица Пелагея показала подборку видео с 3-летней дочерью…
Александр Пантелеев рассказал, в течение какого времени туберкулезные пациенты опасны для…
Ольгу Скабееву удивило поведение блогера Екатерины Диденко после трагедии в…
Сестра ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой показала свою новую…
Игорь Коротченко назвал условия для сдерживания Россией американского военного…
В компании Cadillac рассказали о новинках для…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина не боится…
Дмитрий Дибров неожиданно заявил, что знает имя убийцы Влада…
Пользователи сообщили о проблеме после последнего февральского обновления Windows…
Участник «Дом-2» Денис Мокроусов: «Алёне стоит подать на…
Банк России ощутимо снизил курсы евро и…
Актер Данила Козловский впервые стал…
Химик рассказал, почему участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве были…
Папарацци поймали звезду «Дом-2» Татьяну Владимировну с её новым мужчиной во…
Представлен компактный смартфон AGM A10 с NFC, защитой от воды и очень громкими…
Россиян предупреждают о резком росте цен на бытовую…
Ученые из Университета Оклахомы изучили Назаретскую надпись, охраняющую усыпальницу…
На дочь Ирины Салтыковой Алису напала аббруцкая…
Просмотреть все новости