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«Печальный опыт»: Виктория Исакова откровенно рассказала о смерти 3-месячной дочери

Известная российская актриса Виктория Исакова стала гостьей передачи Ирины Шихман под названием «А поговорить?». В беседе с ведущей артистка откровенно рассказала о смерти своей 3-месячной дочери.
«Печальный опыт»: Виктория Исакова откровенно рассказала о смерти 3-месячной дочери

По словам Исаковой, она давно мечтала стать матерью, а когда выходила замуж за Юрия Мороза, уже была в положении. В 2003 году у пары родилась дочь, которой было не суждено прожить долгую жизнь. Новорожденная девочка умерла в возрасте трех месяцев. Кроме того, актриса отметила, что причиной смерти ребенка оказалась их с мужем генетическая несовместимость. «Печальный опыт. Я не искала возможности выразить свою боль. После этой утраты ко мне просто пришли люди и предложили стать попечителем фонда. Я после смерти дочери решила этим заняться, чтобы добиться проведения исследований в России», - отметила она.

Позднее, как утверждает Виктория Исакова, они с супругом обратились к зарубежным медикам, которые решили проблему и пара все же смогла завести ребенка. Сейчас актриса и режиссер воспитывают юную дочь Варвару, причем, артистка довольно долго скрывала факт рождения дочери от публики, поскольку опасалась «чужой молвы». Более того, знаменитость уверена, что делиться с поклонниками она должна только своими профессиональными успехами, а личное должно таковым оставаться как можно дольше.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 07:06

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