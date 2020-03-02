Сестра ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой показала свою новую квартиру





Известно, что Бузова-младшая хотела купить квартиру достаточно давно. На фотографиях в этой квартире Анна запечатлена со своим любимым человеком.Все подробности этого приобретения сестра ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой пока раскрывать не стала. Однако она отметила, что жилье куплено не в ипотеку и теперь предстоит сложный и долгий ремонт. Дом, где Анна Бузова купила квартиру, находится в жилом квартале под названием «Варшавская».Подписчики Анны тут же принялись поздравлять ее с дорогостоящей покупкой.К слову, сестер Бузовых постоянно сравнивают и говорят о том, что хотя Анна и живет скромнее, чем Ольга, но все равно далеко от нее не отстает. Напомним, в конце прошлого года своей грандиозной покупкой хвасталась телеведущая Ольга Бузова, тогда она купила квартиру, которая стоила 120 миллионов рублей.