АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Сестра ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой показала свою новую квартиру

В своем личном аккаунте Instagram сестра знаменитой певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна сообщила, что наконец, исполнила свою мечту и обзавелась новой жилплощадью в Москве. Более того, девушка показала снимки приобретенной квартиры.
Сестра ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой показала свою новую квартиру

Известно, что Бузова-младшая хотела купить квартиру достаточно давно. На фотографиях в этой квартире Анна запечатлена со своим любимым человеком.

Все подробности этого приобретения сестра ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой пока раскрывать не стала. Однако она отметила, что жилье куплено не в ипотеку и теперь предстоит сложный и долгий ремонт. Дом, где Анна Бузова купила квартиру, находится в жилом квартале под названием «Варшавская».

Подписчики Анны тут же принялись поздравлять ее с дорогостоящей покупкой.

К слову, сестер Бузовых постоянно сравнивают и говорят о том, что хотя Анна и живет скромнее, чем Ольга, но все равно далеко от нее не отстает. Напомним, в конце прошлого года своей грандиозной покупкой хвасталась телеведущая Ольга Бузова, тогда она купила квартиру, которая стоила 120 миллионов рублей.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольгу Скабееву удивило поведение блогера Екатерины Диденко после трагедии в…
Сестра ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой показала свою новую…
Игорь Коротченко назвал условия для сдерживания Россией американского военного…
В компании Cadillac рассказали о новинках для…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина не боится…
Дмитрий Дибров неожиданно заявил, что знает имя убийцы Влада…
Пользователи сообщили о проблеме после последнего февральского обновления Windows…
Участник «Дом-2» Денис Мокроусов: «Алёне стоит подать на…
Банк России ощутимо снизил курсы евро и…
Актер Данила Козловский впервые стал…
Химик рассказал, почему участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве были…
Папарацци поймали звезду «Дом-2» Татьяну Владимировну с её новым мужчиной во…
Представлен компактный смартфон AGM A10 с NFC, защитой от воды и очень громкими…
Россиян предупреждают о резком росте цен на бытовую…
Ученые из Университета Оклахомы изучили Назаретскую надпись, охраняющую усыпальницу…
На дочь Ирины Салтыковой Алису напала аббруцкая…
В Латвии стартовали военные учения НАТО «Хрустальная…
В Ленобласти чучело Масленицы сожгли с помощью…
Эксперты рассказали о причинах поломки прикуривателя в авто и способах их…
Компания OPPO официально представила первый смартфон Renо3 Pro на процессоре Mediatek Helio…
Ученые обнаружили сохранившиеся клетки и следы ДНК в скелете…
Агата Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным переделала посвященное ему…
Новый смартфон Redmi Note 9 представят уже 12…
Новый Find X2 от компании Oppo станет первым камерфоном 2020…
Актриса Екатерина Вуличенко посоветовала не обращаться к экспертам в Сети и заниматься…
В Москве клиент изнасиловал массажистку во время…
«Нет такого закона»: Мария Кожевникова рассказала, почему они с мужем венчаны, но не зарегистрированы в…
"Желаю силы и терпения": Анфиса Чехова поддержала Катю Гордон после скандала с бывшим…
Просмотреть все новости