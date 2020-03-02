Игорь Коротченко назвал условия для сдерживания Россией американского военного потенциала
Известный российский военный эксперт Игорь Коротченко проанализировал новую часть проекта агентства «ТАСС» под названием «20 вопросов Владимиру Путину», которая посвящена вопросам, связанным с обороной страны и гонкой вооружений. При этом главред издания «Национальная оборона» даже назвал условия для противостояния и сдерживания военных возможностей Соединенных Штатов.
По словам Игоря Коротченко, гарантией нерушимости суверенитета и надежной страховкой от любых инцидентов для страны может стать только современная, хорошо вооруженная сильная армия, которая убережет Россию от инцидента, вроде того, что произошел в свое время в Югославии. «Наличие в отечественных арсеналах мощного высокоточного оружия является гарантией того, что ни Соединенные Штаты, ни кто-либо другой, не станет развязывать против нас войну. В современном мире войны нередко начинаются по совершенно нелогичным и надуманным поводам. Посмотрите, во что превратилась Ливия под эгидой борьбы за демократию. Нечто похожее сделали с Ираком и Югославией. Поэтому мощная армия для России является своего рода полисом от войны, кто бы что об этом не говорил», - приводит слова специалиста издание «ПолитЭксперт».
Кроме того, военный эксперт также отметил, что российскому населению и национальной экономике важнее всего обеспечить также устойчивое развитие и движение вперед. А обеспечить такой рост и динамичное развитие без мощных вооруженных сил практически невозможно.
По словам Игоря Коротченко, гарантией нерушимости суверенитета и надежной страховкой от любых инцидентов для страны может стать только современная, хорошо вооруженная сильная армия, которая убережет Россию от инцидента, вроде того, что произошел в свое время в Югославии. «Наличие в отечественных арсеналах мощного высокоточного оружия является гарантией того, что ни Соединенные Штаты, ни кто-либо другой, не станет развязывать против нас войну. В современном мире войны нередко начинаются по совершенно нелогичным и надуманным поводам. Посмотрите, во что превратилась Ливия под эгидой борьбы за демократию. Нечто похожее сделали с Ираком и Югославией. Поэтому мощная армия для России является своего рода полисом от войны, кто бы что об этом не говорил», - приводит слова специалиста издание «ПолитЭксперт».
Кроме того, военный эксперт также отметил, что российскому населению и национальной экономике важнее всего обеспечить также устойчивое развитие и движение вперед. А обеспечить такой рост и динамичное развитие без мощных вооруженных сил практически невозможно.
Политика
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:59