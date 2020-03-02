АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Игорь Коротченко назвал условия для сдерживания Россией американского военного потенциала

Известный российский военный эксперт Игорь Коротченко проанализировал новую часть проекта агентства «ТАСС» под названием «20 вопросов Владимиру Путину», которая посвящена вопросам, связанным с обороной страны и гонкой вооружений. При этом главред издания «Национальная оборона» даже назвал условия для противостояния и сдерживания военных возможностей Соединенных Штатов.
Игорь Коротченко назвал условия для сдерживания Россией американского военного потенциала

По словам Игоря Коротченко, гарантией нерушимости суверенитета и надежной страховкой от любых инцидентов для страны может стать только современная, хорошо вооруженная сильная армия, которая убережет Россию от инцидента, вроде того, что произошел в свое время в Югославии. «Наличие в отечественных арсеналах мощного высокоточного оружия является гарантией того, что ни Соединенные Штаты, ни кто-либо другой, не станет развязывать против нас войну. В современном мире войны нередко начинаются по совершенно нелогичным и надуманным поводам. Посмотрите, во что превратилась Ливия под эгидой борьбы за демократию. Нечто похожее сделали с Ираком и Югославией. Поэтому мощная армия для России является своего рода полисом от войны, кто бы что об этом не говорил», - приводит слова специалиста издание «ПолитЭксперт».

Кроме того, военный эксперт также отметил, что российскому населению и национальной экономике важнее всего обеспечить также устойчивое развитие и движение вперед. А обеспечить такой рост и динамичное развитие без мощных вооруженных сил практически невозможно.

+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:59

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольгу Скабееву удивило поведение блогера Екатерины Диденко после трагедии в…
Сестра ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой показала свою новую…
Игорь Коротченко назвал условия для сдерживания Россией американского военного…
В компании Cadillac рассказали о новинках для…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина не боится…
Дмитрий Дибров неожиданно заявил, что знает имя убийцы Влада…
Пользователи сообщили о проблеме после последнего февральского обновления Windows…
Участник «Дом-2» Денис Мокроусов: «Алёне стоит подать на…
Банк России ощутимо снизил курсы евро и…
Актер Данила Козловский впервые стал…
Химик рассказал, почему участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве были…
Папарацци поймали звезду «Дом-2» Татьяну Владимировну с её новым мужчиной во…
Представлен компактный смартфон AGM A10 с NFC, защитой от воды и очень громкими…
Россиян предупреждают о резком росте цен на бытовую…
Ученые из Университета Оклахомы изучили Назаретскую надпись, охраняющую усыпальницу…
На дочь Ирины Салтыковой Алису напала аббруцкая…
В Латвии стартовали военные учения НАТО «Хрустальная…
В Ленобласти чучело Масленицы сожгли с помощью…
Эксперты рассказали о причинах поломки прикуривателя в авто и способах их…
Компания OPPO официально представила первый смартфон Renо3 Pro на процессоре Mediatek Helio…
Ученые обнаружили сохранившиеся клетки и следы ДНК в скелете…
Агата Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным переделала посвященное ему…
Новый смартфон Redmi Note 9 представят уже 12…
Новый Find X2 от компании Oppo станет первым камерфоном 2020…
Актриса Екатерина Вуличенко посоветовала не обращаться к экспертам в Сети и заниматься…
В Москве клиент изнасиловал массажистку во время…
«Нет такого закона»: Мария Кожевникова рассказала, почему они с мужем венчаны, но не зарегистрированы в…
"Желаю силы и терпения": Анфиса Чехова поддержала Катю Гордон после скандала с бывшим…
Просмотреть все новости