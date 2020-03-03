Астрономы обнаружили создающую сильные радиосигналы экзопланету





Астрономы во время долгого наблюдения обнаружили экзопланету на удалении 26 световых лет от Земли. Это удалось сделать благодаря мощным радиосигналам, образующимся от взаимодействия планеты со своим солнцем. Учёные предполагают, звезда GJ1151 является красным карликом, и очень долго её не изучали, поскольку с научной точки зрения она не представляет интерес. И всё же, используя телескоп LOFAR, специалисты смогли уловить сильные радиоволны, и как позднее стало ясно, их издаёт не звезда, а экзопланета, которая находится рядом.Взаимодействие этих двух небесных объектов похоже на взаимосвязь Юпитера и его спутника Ио. Согласно ранним предположениям экспертов, в космосе есть точно такая же пара. И они смогли отыскать её. Новая планета является в 5 раз массивнее Земли и её покрывают скалы. Однако вряд ли там можно обнаружить живые объекты, поскольку она слишком близко расположена к звезде. И всё же новый способ обнаружения небесных объектов, связанных вместе, поможет найти потенциально обитаемые планеты., — рассказал астроном Хариш Ведантам.