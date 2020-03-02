Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина не боится коронавируса

В своем личном аккаунте Instagram ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина поинтересовалась у своих подписчиков, а боятся ли они коварного коронавируса. Ксения отметила, что в ближайшее время ей предстоит перелет, так как она хочет свой день рождения отметить в другой стране. Теледива намерена оставить детей дома, чтобы лишний раз не рисковать их здоровьем. Сама Ксения приобрела маску и даже уже успела сделать в ней селфи, выложить фото в Сети. Таким образом она хочет уберечь себя от шанса подцепить какую-либо инфекцию.Также Ксения Бородина говорит о том, что людям уже не так смешно, как прежде. Однако она не намерена передумывать, ведь летит не в Китай. Кроме того, Бородина спросила у своих подписчиков, а что они думаю по этому поводу. Многие поклонники ее поддержали и попросили себя беречь. Были и те, кто отметил, что в аптеках один из самых ходовых товаров на данный момент - маски, ведь каждый пытается уберечь себя от вирусов.