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Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина не боится коронавируса

Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина рассказала, что не боится путешествовать, даже несмотря на то, что многих в России действительно напугал коронавирус. Более того, звезда намерена улететь отдыхать в свой день рождения за границу.

В своем личном аккаунте Instagram ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина поинтересовалась у своих подписчиков, а боятся ли они коварного коронавируса. Ксения отметила, что в ближайшее время ей предстоит перелет, так как она хочет свой день рождения отметить в другой стране. Теледива намерена оставить детей дома, чтобы лишний раз не рисковать их здоровьем. Сама Ксения приобрела маску и даже уже успела сделать в ней селфи, выложить фото в Сети. Таким образом она хочет уберечь себя от шанса подцепить какую-либо инфекцию.
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина не боится коронавируса

Также Ксения Бородина говорит о том, что людям уже не так смешно, как прежде. Однако она не намерена передумывать, ведь летит не в Китай. Кроме того, Бородина спросила у своих подписчиков, а что они думаю по этому поводу. Многие поклонники ее поддержали и попросили себя беречь. Были и те, кто отметил, что в аптеках один из самых ходовых товаров на данный момент - маски, ведь каждый пытается уберечь себя от вирусов.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:39

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