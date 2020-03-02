Александр Пантелеев рассказал, в течение какого времени туберкулезные пациенты опасны для окружающих
Главный врач-фтизиатр Северной столицы Александр Пантелеев рассказал о том, в течение какого времени пациенты с таким диагнозом представляют опасность для окружающих. Эту информацию специалист озвучил в рамках недавней пресс-конференции о этичности принудительного лечения.
По словам Пантелеева, предложение для пациентов с туберкулезом, в которое войдет проезд до мест лечения от заболевания, не создает для окружающих никакой опасности, поскольку в данном случае речь идет исключительно о незаразных больных. «Надо понимать, что мы ставим во главу угла тот факт, что большой является заразным. Такие пациенты должны быть изолированными, однако заразными они остаются в течение длительного периода времени», - приводит слова фтизиатра издание New Inform.
Кроме всего прочего, по словам эксперты, «зараза перестает распространяться через 2-4 недели после начала курса лечения, а после лечение не останавливается, поэтому люди, которые не представляют опасности, могут лечиться даже в домашних условиях». Как бы там ни было, утверждает Александр Пантелеев, меры соцподдержки должны заключаться в питании, санитарно-гигиенических наборах, а также в обеспечении проезда к местам лечения – противотуберкулезным диспансерам.
По словам Пантелеева, предложение для пациентов с туберкулезом, в которое войдет проезд до мест лечения от заболевания, не создает для окружающих никакой опасности, поскольку в данном случае речь идет исключительно о незаразных больных. «Надо понимать, что мы ставим во главу угла тот факт, что большой является заразным. Такие пациенты должны быть изолированными, однако заразными они остаются в течение длительного периода времени», - приводит слова фтизиатра издание New Inform.
Кроме всего прочего, по словам эксперты, «зараза перестает распространяться через 2-4 недели после начала курса лечения, а после лечение не останавливается, поэтому люди, которые не представляют опасности, могут лечиться даже в домашних условиях». Как бы там ни было, утверждает Александр Пантелеев, меры соцподдержки должны заключаться в питании, санитарно-гигиенических наборах, а также в обеспечении проезда к местам лечения – противотуберкулезным диспансерам.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 22:11