Певица Пелагея показала подборку видео с 3-летней дочерью Таисией

Уже на первых кадрах дочь Пелагеи демонстрирует знания английского. Так, она смогла перевести слово «птичка».— с гордостью сообщила Таисия. Звёздная мама, в свою очередь, похвалила наследницу. Малышка также проявляет интерес к исполнению песен. Она спела композицию "Конь", которая относится к репертуару группы «Любэ». На одном из роликов Таисия похвасталась знаниями из области кулинарии и сообщила, какие ингредиенты используются для приготовления напитка., — подытожила дочка Ивана Телегина. Судя по видеоролику, Пелагея старается с детства приучить Таисию к изучению английского языка. Для этого она использует детскую книжку с картинками, среди рисунков присутствуют геометрические предметы, разные прилагательные. Исполнительница в свободное от работы время предпочитает самостоятельно заботиться о дочери, занимается с ней, играет.Ранее артистка сообщила о разводе со своим супругом хоккеистом Иваном Телегиным. Певица утверждает, что у них получилось разойтись без взаимных упрёков и претензий. Позже выяснилось, супруги уже давно не живут вместе.