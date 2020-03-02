Певица Пелагея показала подборку видео с 3-летней дочерью Таисией
Певица Пелагея на своей странице в Instagram опубликовала подборку видео, в которой её дочь Таисия рассказала секрет приготовления компота, какие слова из английского языка она знает и исполнила хит группы «Любэ».
Уже на первых кадрах дочь Пелагеи демонстрирует знания английского. Так, она смогла перевести слово «птичка».«Bird… Я знаю все английские языки!» — с гордостью сообщила Таисия. Звёздная мама, в свою очередь, похвалила наследницу. Малышка также проявляет интерес к исполнению песен. Она спела композицию "Конь", которая относится к репертуару группы «Любэ». На одном из роликов Таисия похвасталась знаниями из области кулинарии и сообщила, какие ингредиенты используются для приготовления напитка.
«Компот… чего там только нет! Яблоки, вишни, компот», — подытожила дочка Ивана Телегина. Судя по видеоролику, Пелагея старается с детства приучить Таисию к изучению английского языка. Для этого она использует детскую книжку с картинками, среди рисунков присутствуют геометрические предметы, разные прилагательные. Исполнительница в свободное от работы время предпочитает самостоятельно заботиться о дочери, занимается с ней, играет.
Ранее артистка сообщила о разводе со своим супругом хоккеистом Иваном Телегиным. Певица утверждает, что у них получилось разойтись без взаимных упрёков и претензий. Позже выяснилось, супруги уже давно не живут вместе.
Уже на первых кадрах дочь Пелагеи демонстрирует знания английского. Так, она смогла перевести слово «птичка».«Bird… Я знаю все английские языки!» — с гордостью сообщила Таисия. Звёздная мама, в свою очередь, похвалила наследницу. Малышка также проявляет интерес к исполнению песен. Она спела композицию "Конь", которая относится к репертуару группы «Любэ». На одном из роликов Таисия похвасталась знаниями из области кулинарии и сообщила, какие ингредиенты используются для приготовления напитка.
«Компот… чего там только нет! Яблоки, вишни, компот», — подытожила дочка Ивана Телегина. Судя по видеоролику, Пелагея старается с детства приучить Таисию к изучению английского языка. Для этого она использует детскую книжку с картинками, среди рисунков присутствуют геометрические предметы, разные прилагательные. Исполнительница в свободное от работы время предпочитает самостоятельно заботиться о дочери, занимается с ней, играет.
Ранее артистка сообщила о разводе со своим супругом хоккеистом Иваном Телегиным. Певица утверждает, что у них получилось разойтись без взаимных упрёков и претензий. Позже выяснилось, супруги уже давно не живут вместе.