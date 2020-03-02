Дмитрий Дибров неожиданно заявил, что знает имя убийцы Влада Листьева





По словам Дмитрия Диброва, ему известно имя убийцы Листьева, однако назвать его публично артист не спешит. Во время премьерного показа нового документального фильма о загадке убийства легендарного журналиста Дибров пообщался со СМИ, и на вопрос о том, почему виновные в убийстве экс-гендиректора ОРТ так и не были найдены, дал весьма неожиданный ответ., - заявил он, добавив, что не имеет права озвучивать фамилию.В то же время, как подчеркнул Дмитрий Дибров, причина гибели Влада Листьева никоим образом не связана с конфликтом вокруг рекламы на телеканале, который в то время возглавлял журналист.