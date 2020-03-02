Дмитрий Дибров неожиданно заявил, что знает имя убийцы Влада Листьева
В 25-ую годовщину убийства известного российского телеведущего и одного из самых успешных медиаменеджеров девяностых годов Влада Листьева в России многие вспоминали талантливого журналиста и обсуждали версии о том, каковы причины нападения на него. Весьма неожиданным заявлением по этому поводу отметился телеведущий Дмитрий Дибров.
По словам Дмитрия Диброва, ему известно имя убийцы Листьева, однако назвать его публично артист не спешит. Во время премьерного показа нового документального фильма о загадке убийства легендарного журналиста Дибров пообщался со СМИ, и на вопрос о том, почему виновные в убийстве экс-гендиректора ОРТ так и не были найдены, дал весьма неожиданный ответ. «Убийца найден. Вы хотите услышать его имя? Сомневаюсь, что широкая публика к этому готова», - заявил он, добавив, что не имеет права озвучивать фамилию.
В то же время, как подчеркнул Дмитрий Дибров, причина гибели Влада Листьева никоим образом не связана с конфликтом вокруг рекламы на телеканале, который в то время возглавлял журналист.
По словам Дмитрия Диброва, ему известно имя убийцы Листьева, однако назвать его публично артист не спешит. Во время премьерного показа нового документального фильма о загадке убийства легендарного журналиста Дибров пообщался со СМИ, и на вопрос о том, почему виновные в убийстве экс-гендиректора ОРТ так и не были найдены, дал весьма неожиданный ответ. «Убийца найден. Вы хотите услышать его имя? Сомневаюсь, что широкая публика к этому готова», - заявил он, добавив, что не имеет права озвучивать фамилию.
В то же время, как подчеркнул Дмитрий Дибров, причина гибели Влада Листьева никоим образом не связана с конфликтом вокруг рекламы на телеканале, который в то время возглавлял журналист.