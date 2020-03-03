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Брэд Питт тайно прибыл в Париж

Недавно Брэд Питт был замечен во время выхода из аэропорта Парижа. Актер стремился не попасть в камеры папарацци, использовав неприметную одежду и большие солнцезащитные очки, однако фотографам всё равно удалось сделать несколько снимков.
Брэд Питт тайно прибыл в Париж

В первый день весны звезду фильма «Однажды в… Голливуде» Брэда Питта случайно обнаружили в аэропорту Парижа. Судя по всему, он всячески старался избавиться от лишнего внимания со стороны вездесущих папарацци. Для перелёта актёр выбрал абсолютно непримечательную одежду, однако она отлично сочеталась между собой. Он облачился в простую белую кофту, чёрту куртку и светлые синие джинсы. Свой образ кинопродюсер дополнил коричневой шляпой, очками и наушниками.

Вероятнее всего, используя данные аксессуары, Питт хотел создать видимость обычного туриста. Однако стоит отметить, что актёр не стал брать с собой много вещей, а ограничился всего лишь лёгким светлым рюкзаком. Это может означать, что в Париже он планирует пробыть не очень долго. Многие уверены, что ему захотелось побывать на парижской неделе моды, которая уже началась. Возможно, бывший муж Анджелины Джоли станет гостем на одном из модных показов, но это еще не точно. Поклонники пары Дженнифер Энистон и Брэда Питта ожидали, что они вместе посетят это мероприятие, однако данная информация не подтверждается.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 05:10

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