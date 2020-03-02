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Участник «Дом-2» Денис Мокроусов: «Алёне стоит подать на алименты»

Новый участник проекта «Дом-2» Денис Мокроусов практически во всем поддерживает Алену Рапунцель. Более того, молодой человек объяснил, почему его возлюбленной приходится урегулировать вопрос с деньгами на ребенка через суд.
Участник «Дом-2» Денис Мокроусов: «Алёне стоит подать на алименты»

У Дениса Мокроусова с Аленой Рапунцель настоящая идиллия в отношениях. Тем не менее, все омрачает тот факт, что Алена сильно повздорила с Ильей Яббаровым. Конфликт произошел из-за того, что Яббаров якобы мало средств ежемесячно выделяет на своего сына. Девушка приняла решение официально подать на алименты.

Денис Мокроусов говорит, что если у родителей не получается решить вопрос мирным путем, а Илья Яббаров не понимает, что Алена все делает во благо их общего ребенка, то тогда правда лучше решить вопрос через суд. Ко всему, Денис Мокроусов уверяет, что Алена и Илья взрослые люди, а это значит им бессмысленно что-либо доказывать.

Помимо этого, Денис Мокроусов говорит и о том, что Илья Яббаров уже не очень стремится дать ребенку свою фамилию. Он этого поступка не понимает, ведь если ребенок твой, то ты должен стремиться к тому, чтобы он носил фамилию отца и был его гордостью.

Кроме того, Денис Мокроусов утверждает, что не обязан налаживать диалог с Ильей, скорее, это в интересах Яббарова, так как его сын живет сейчас вместе с ним и Аленой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:07

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