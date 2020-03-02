Участник «Дом-2» Денис Мокроусов: «Алёне стоит подать на алименты»





У Дениса Мокроусова с Аленой Рапунцель настоящая идиллия в отношениях. Тем не менее, все омрачает тот факт, что Алена сильно повздорила с Ильей Яббаровым. Конфликт произошел из-за того, что Яббаров якобы мало средств ежемесячно выделяет на своего сына. Девушка приняла решение официально подать на алименты.Денис Мокроусов говорит, что если у родителей не получается решить вопрос мирным путем, а Илья Яббаров не понимает, что Алена все делает во благо их общего ребенка, то тогда правда лучше решить вопрос через суд. Ко всему, Денис Мокроусов уверяет, что Алена и Илья взрослые люди, а это значит им бессмысленно что-либо доказывать.Помимо этого, Денис Мокроусов говорит и о том, что Илья Яббаров уже не очень стремится дать ребенку свою фамилию. Он этого поступка не понимает, ведь если ребенок твой, то ты должен стремиться к тому, чтобы он носил фамилию отца и был его гордостью.Кроме того, Денис Мокроусов утверждает, что не обязан налаживать диалог с Ильей, скорее, это в интересах Яббарова, так как его сын живет сейчас вместе с ним и Аленой.