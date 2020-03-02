Актер Данила Козловский впервые стал отцом

«Моя гордость, правда и любовь. Самый мой главный урок в этой жизни и моя новая возможность каждый день расти вместе. Большое спасибо, что ты выбрала меня», - гласит подпись Зуевой под этой публикацией.Стоит напомнить, Данила Козловский является одним из самых востребованных отечественных киноактеров. Артист известен по ролям в таких фильмах, как «Экипаж», «Матильда», «Пять невест», «Легенда номер 17» и многих других. Его гражданская жена Ольга Зуева также нередко получает роли в знаковых отечественных картинах. Среди ее работ, к примеру, значатся ленты «Тренер» и «На районе». Отношения в этой звездной паре завязались еще пять лет тому назад.