Бывший следователь дела об убийстве Влада Листьева заявил, что установил заказчиков нападения на журналиста





По словам экс-следователя, для него и его коллег нет каких загадок относительно того, кто является участником и соучастником данного громкого преступления. Такие комментарии по поводу расследования убийства Листьева Трибой озвучил в беседе с создателями фильма, посвященного загадке покушения на журналиста. При этом бывший следователь не стал называть никаких имен, а отметил, что у него и его коллег есть лишь основания для того, чтобы подозревать в причастности к убийству определенного человека.Примечательно, что немногим ранее известный журналист Евгений Додолев заявил, что Листьев мог быть убит как коммерсант, а не как представитель средств массовой информации. Его смерть, по словам Додолева, нельзя сравнивать с гибелью той же Анны Политковской и прочих.