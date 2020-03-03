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Бывший следователь дела об убийстве Влада Листьева заявил, что установил заказчиков нападения на журналиста

Заказчик убийства известного российского журналиста, телеведущего и одного из самых успешных медиаменеджеров девяностых годов Влада Листьева был установлен, поэтому для следователей в этом деле нет никаких загадок. С таким заявлением выступил бывший руководитель группы сотрудников следствия, которые и занимались этим громким делом, Петр Трибой.
Бывший следователь дела об убийстве Влада Листьева заявил, что установил заказчиков нападения на журналиста

По словам экс-следователя, для него и его коллег нет каких загадок относительно того, кто является участником и соучастником данного громкого преступления. Такие комментарии по поводу расследования убийства Листьева Трибой озвучил в беседе с создателями фильма, посвященного загадке покушения на журналиста. При этом бывший следователь не стал называть никаких имен, а отметил, что у него и его коллег есть лишь основания для того, чтобы подозревать в причастности к убийству определенного человека.

Примечательно, что немногим ранее известный журналист Евгений Додолев заявил, что Листьев мог быть убит как коммерсант, а не как представитель средств массовой информации. Его смерть, по словам Додолева, нельзя сравнивать с гибелью той же Анны Политковской и прочих.

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Общество / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 03:11

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