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Папарацци поймали звезду «Дом-2» Татьяну Владимировну с её новым мужчиной во Владивостоке

Папарацци смогли застать звезду телевизионного проекта «Дом-2» Татьяну Владимировну во время прогулки с новым ухажером. Более того, они сделали ее фото и распространили их по Сети.
Папарацци поймали звезду «Дом-2» Татьяну Владимировну с её новым мужчиной во Владивостоке

Татьяна Владимировна, наконец, смогла посвятить время себе. Женщина оставила свою дочь Алену Рапунцель вместе с Денисом Мокроусовым, а сама отправилась отдыхать во Владивосток. Сейчас она проводит время в обществе родных и близких. Об этой поездке самая старшая участница шоу «Дом-2» мечтала достаточно давно, но ранее она жаловалась, что боится оставить своего внука на Алену.

Известно, что на Родине Татьяну Владимировну ждал ее любимый человек, которого зовут Александр. К слову, именно помогает ее родителям пока она следить за своими дочками на проекте.

До этого никто не видел, как выглядит любимый человек Татьяны Владимировны и теперь все рассматривают его снимки. Многие даже в его внешности нашли сходство с Аленой Рапунцель. Хотя ее отец якобы погиб, пользователи социальных сетей уже заподозрили, что их пытаются любыми способами обмануть.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:38

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