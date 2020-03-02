Папарацци поймали звезду «Дом-2» Татьяну Владимировну с её новым мужчиной во Владивостоке
Папарацци смогли застать звезду телевизионного проекта «Дом-2» Татьяну Владимировну во время прогулки с новым ухажером. Более того, они сделали ее фото и распространили их по Сети.
Татьяна Владимировна, наконец, смогла посвятить время себе. Женщина оставила свою дочь Алену Рапунцель вместе с Денисом Мокроусовым, а сама отправилась отдыхать во Владивосток. Сейчас она проводит время в обществе родных и близких. Об этой поездке самая старшая участница шоу «Дом-2» мечтала достаточно давно, но ранее она жаловалась, что боится оставить своего внука на Алену.
Известно, что на Родине Татьяну Владимировну ждал ее любимый человек, которого зовут Александр. К слову, именно помогает ее родителям пока она следить за своими дочками на проекте.
До этого никто не видел, как выглядит любимый человек Татьяны Владимировны и теперь все рассматривают его снимки. Многие даже в его внешности нашли сходство с Аленой Рапунцель. Хотя ее отец якобы погиб, пользователи социальных сетей уже заподозрили, что их пытаются любыми способами обмануть.
Татьяна Владимировна, наконец, смогла посвятить время себе. Женщина оставила свою дочь Алену Рапунцель вместе с Денисом Мокроусовым, а сама отправилась отдыхать во Владивосток. Сейчас она проводит время в обществе родных и близких. Об этой поездке самая старшая участница шоу «Дом-2» мечтала достаточно давно, но ранее она жаловалась, что боится оставить своего внука на Алену.
Известно, что на Родине Татьяну Владимировну ждал ее любимый человек, которого зовут Александр. К слову, именно помогает ее родителям пока она следить за своими дочками на проекте.
До этого никто не видел, как выглядит любимый человек Татьяны Владимировны и теперь все рассматривают его снимки. Многие даже в его внешности нашли сходство с Аленой Рапунцель. Хотя ее отец якобы погиб, пользователи социальных сетей уже заподозрили, что их пытаются любыми способами обмануть.