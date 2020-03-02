Папарацци поймали звезду «Дом-2» Татьяну Владимировну с её новым мужчиной во Владивостоке





Татьяна Владимировна, наконец, смогла посвятить время себе. Женщина оставила свою дочь Алену Рапунцель вместе с Денисом Мокроусовым, а сама отправилась отдыхать во Владивосток. Сейчас она проводит время в обществе родных и близких. Об этой поездке самая старшая участница шоу «Дом-2» мечтала достаточно давно, но ранее она жаловалась, что боится оставить своего внука на Алену.Известно, что на Родине Татьяну Владимировну ждал ее любимый человек, которого зовут Александр. К слову, именно помогает ее родителям пока она следить за своими дочками на проекте.До этого никто не видел, как выглядит любимый человек Татьяны Владимировны и теперь все рассматривают его снимки. Многие даже в его внешности нашли сходство с Аленой Рапунцель. Хотя ее отец якобы погиб, пользователи социальных сетей уже заподозрили, что их пытаются любыми способами обмануть.