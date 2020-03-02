В компании Cadillac рассказали о новинках для России
Уже этим летом на отечественный рынок выходит Cadillac XT4. Глава российского филиала Cadillac Чиприан Сута сообщил о том, какие ещё новинки приготовила компания для автомобилистов.
Новая модель Cadillac XT4 дополнит модельный ряд марки, которая также представлена кроссоверами - среднеразмерным ХТ5 и полноразмерным ХТ6. На данный момент российским автолюбителям приходится ожидать презентации Cadillac Escalade. Ранее он был уже выпущен в продажу в США. На территории России производство кроссовера должно начаться лишь во второй половине 2020 года, поэтому его продажа начнётся не раньше 2021 года. Компания Cadillac имеет большие планы и на электромобили.
Это происходит из-за применения глобальной стратегии по нулевым выбросам. В 2019 году компания уже сообщала о начале разработки электрического кроссовера. Разработчики постараются сделать всё возможное, чтобы электромобиль вышел на авторынок в России. Также Чиприан Сута сообщил о том, что клиенты могут рассчитывать и на финансовые продукты. К примеру, ставка по автокредиту для приобретения Chevrolet составляет от 0,1%, а для Cadillac - 4%. Дилерские центры предлагают кредит с отсрочкой погашения, и благодаря этому можно существенно снизить платежи, совершаемые каждый месяц.
Новая модель Cadillac XT4 дополнит модельный ряд марки, которая также представлена кроссоверами - среднеразмерным ХТ5 и полноразмерным ХТ6. На данный момент российским автолюбителям приходится ожидать презентации Cadillac Escalade. Ранее он был уже выпущен в продажу в США. На территории России производство кроссовера должно начаться лишь во второй половине 2020 года, поэтому его продажа начнётся не раньше 2021 года. Компания Cadillac имеет большие планы и на электромобили.
Это происходит из-за применения глобальной стратегии по нулевым выбросам. В 2019 году компания уже сообщала о начале разработки электрического кроссовера. Разработчики постараются сделать всё возможное, чтобы электромобиль вышел на авторынок в России. Также Чиприан Сута сообщил о том, что клиенты могут рассчитывать и на финансовые продукты. К примеру, ставка по автокредиту для приобретения Chevrolet составляет от 0,1%, а для Cadillac - 4%. Дилерские центры предлагают кредит с отсрочкой погашения, и благодаря этому можно существенно снизить платежи, совершаемые каждый месяц.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:48