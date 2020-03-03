Новые космические корабли будут сделаны в форме диска и смогут развивать скорость света
Если человечество всерьез планирует покорять отдаленные звездные системы, то ему потребуются космические корабли, которые смогут передвигаться со скоростью света или даже еще быстрее. С таким заявлением выступил инженер Джозеф Агнью – автор концепции звездолетов нового типа, выполненных в форме диска.
Речь о космических кораблях, которые внешне напоминают стереотипное представление о звездолетах представителей внеземных цивилизаций, иными словами, о традиционных летающих тарелках, которые и должны позволить человеку добраться до самых отдаленных звезд. По словам инженера, аппараты дискообразной формы смогут сжимать пространство, тем самым, развивая скорость света.
При этом Агнью подчеркивает, что свою идею позаимствовал у одного известного писателя-фантаста, заявления которого были скептически восприняты научным сообществом. Однако, уверен эксперт, теория писателя имеет право на существование при верных расчетах. Указанные аппараты, по его словам, могут быть представлены в виде инерциальной системы для всего, что будет располагаться внутри них.
Речь о космических кораблях, которые внешне напоминают стереотипное представление о звездолетах представителей внеземных цивилизаций, иными словами, о традиционных летающих тарелках, которые и должны позволить человеку добраться до самых отдаленных звезд. По словам инженера, аппараты дискообразной формы смогут сжимать пространство, тем самым, развивая скорость света.
При этом Агнью подчеркивает, что свою идею позаимствовал у одного известного писателя-фантаста, заявления которого были скептически восприняты научным сообществом. Однако, уверен эксперт, теория писателя имеет право на существование при верных расчетах. Указанные аппараты, по его словам, могут быть представлены в виде инерциальной системы для всего, что будет располагаться внутри них.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 08:11