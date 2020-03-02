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Курс валют на 29.02.2020

Банк России ощутимо снизил курсы евро и доллара

Официальны курс американского доллара, установленный российским Центробанком на 3 марта 2020 года, снижен сразу на 66 копеек и составляет 66 рублей 33 копейки. При этом евро, по версии ЦБ РФ, должен потерять 30,5 копеек и установиться на отметке 73 рубля 41 копейка.
Банк России ощутимо снизил курсы евро и доллара

Примечательно, что на старте торгов в этот понедельник, 2 марта, российская национальная валюта также существенно подорожала к евро и доллару. Впрочем, ближе к вечеру установилась обратная динамика. Курс доллара с расчетами на следующий день увеличился почти на 1 копейку в сравнении с закрытием предыдущего торгового дня. А вот курс евро, и вовсе, вырос на 41 копейку и достиг отметки 74 рубля 22 копейки.

Впрочем, как считают эксперты, российский рубль переключился на коррекцию одновременно с другими высокодоходными активами, которые на данный момент переводят дух после непростой недели, во время которой на рынках в большей степени господствовали панические настроения, поэтому в краткосрочной перспективе можно действительно ожидать укрепления позиций российской национальной валюты.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:55

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