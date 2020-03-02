Банк России ощутимо снизил курсы евро и доллара





Примечательно, что на старте торгов в этот понедельник, 2 марта, российская национальная валюта также существенно подорожала к евро и доллару. Впрочем, ближе к вечеру установилась обратная динамика. Курс доллара с расчетами на следующий день увеличился почти на 1 копейку в сравнении с закрытием предыдущего торгового дня. А вот курс евро, и вовсе, вырос на 41 копейку и достиг отметки 74 рубля 22 копейки.Впрочем, как считают эксперты, российский рубль переключился на коррекцию одновременно с другими высокодоходными активами, которые на данный момент переводят дух после непростой недели, во время которой на рынках в большей степени господствовали панические настроения, поэтому в краткосрочной перспективе можно действительно ожидать укрепления позиций российской национальной валюты.