Россиян предупреждают о резком росте цен на бытовую технику





По предварительным оценкам участников рынка, грядущие нововведения могут привести к росту розничных цен на стиральные машины на 18%, кроме того, еще на 22% могут подорожать масляные радиаторы обогрева, более чем на 10% вырастут цены на водонагреватели, климатические системы, микроволновые печи, холодильники. Примерно с таким же заявлением выступили и представители «Экошинсоюза», в состав которого входят такие крупные изготовители автомобильных покрышек, как Yokohama, Continental, Hankook, Bridgestone, Michelin и другие. По их словам ценники на резину могут подскочить примерно на 4-7% по той же причине.Примечательно, что российские министры уже более полугода обсуждают возможность введения 100-процентной утилизации продукции, ответственность за которые предлагается возложить непосредственно на производителей. На данный момент действуют нормы, согласно которым производители отвечают лишь за утилизацию установленной части продукции или же платят специальный экологический сбор.