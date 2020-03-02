На дочь Ирины Салтыковой Алису напала аббруцкая овчарка
На дочь Ирины Салтыковой Алису напала собака певицы. Девушка решила вернуться на Родину через 15 лет отсутствия, однако аббруцкая овчарка посчитала её чужим человеком и укусила в верхнюю и нижнюю губу.
Судя по всему, аббруцкая овчарка по кличке Лаванда решила, что на территорию зашел незнакомый человек и атаковала Алису Салтыкову. «Собаке уже много лет. Видимо, приревновала. Я приблизилась к ней, и она напала на меня. В результате у неё получилось разорвать верхнюю и нижнюю губу. Врачи наложили 30 швов только сверху, можно было увидеть клыки. Не самое приятное зрелище», — прокомментировала ситуацию дочь исполнительницы в разговоре с журналистами передачи «Однажды». Даже тяжелые последствия травм не позволили Ирине Салтыковой и её дочери отказаться от питомицы.
Они совместно приняли решение сохранить ей жизнь. На данный момент аббруцкая овчарка сидит на привязи и охраняет вход в поместье артистки. Из-за присутствия Лаванды не каждый сможет попасть внутрь особняка, это можно сделать только по приглашению. Собака заботится о том, чтобы никто не беспокоил её хозяев.
Сейчас Алиса Салтыкова выглядит очень хорошо, признаки нападения на лице отсутствуют. Она предпочитает не скрывать свою естественную красоту, поэтому у неё всегда минимум косметики. Больше всего ей нравится заниматься музыкой: она пишет песни, снимает клипы, выступает на частных мероприятиях.
Судя по всему, аббруцкая овчарка по кличке Лаванда решила, что на территорию зашел незнакомый человек и атаковала Алису Салтыкову. «Собаке уже много лет. Видимо, приревновала. Я приблизилась к ней, и она напала на меня. В результате у неё получилось разорвать верхнюю и нижнюю губу. Врачи наложили 30 швов только сверху, можно было увидеть клыки. Не самое приятное зрелище», — прокомментировала ситуацию дочь исполнительницы в разговоре с журналистами передачи «Однажды». Даже тяжелые последствия травм не позволили Ирине Салтыковой и её дочери отказаться от питомицы.
Они совместно приняли решение сохранить ей жизнь. На данный момент аббруцкая овчарка сидит на привязи и охраняет вход в поместье артистки. Из-за присутствия Лаванды не каждый сможет попасть внутрь особняка, это можно сделать только по приглашению. Собака заботится о том, чтобы никто не беспокоил её хозяев.
Сейчас Алиса Салтыкова выглядит очень хорошо, признаки нападения на лице отсутствуют. Она предпочитает не скрывать свою естественную красоту, поэтому у неё всегда минимум косметики. Больше всего ей нравится заниматься музыкой: она пишет песни, снимает клипы, выступает на частных мероприятиях.