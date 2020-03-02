На дочь Ирины Салтыковой Алису напала аббруцкая овчарка





Судя по всему, аббруцкая овчарка по кличке Лаванда решила, что на территорию зашел незнакомый человек и атаковала Алису Салтыкову., — прокомментировала ситуацию дочь исполнительницы в разговоре с журналистами передачи «Однажды». Даже тяжелые последствия травм не позволили Ирине Салтыковой и её дочери отказаться от питомицы.Они совместно приняли решение сохранить ей жизнь. На данный момент аббруцкая овчарка сидит на привязи и охраняет вход в поместье артистки. Из-за присутствия Лаванды не каждый сможет попасть внутрь особняка, это можно сделать только по приглашению. Собака заботится о том, чтобы никто не беспокоил её хозяев.Сейчас Алиса Салтыкова выглядит очень хорошо, признаки нападения на лице отсутствуют. Она предпочитает не скрывать свою естественную красоту, поэтому у неё всегда минимум косметики. Больше всего ей нравится заниматься музыкой: она пишет песни, снимает клипы, выступает на частных мероприятиях.