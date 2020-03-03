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Тина Канделаки откровенно рассказала о сексе: "Мужчина должен быть со здоровым сексуальным аппетитом"

Известная российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки недавно устроила на своей страничке в социальной сети Instagram марафон откровенных ответов на вопросы подписчиков. В рамках этой «акции» знаменитость не постеснялась высказать свое мнение о том, каким должен быть секс.
Тина Канделаки откровенно рассказала о сексе: "Мужчина должен быть со здоровым сексуальным аппетитом"

По словам телеведущей, в ее понимании мужчина всегда должен быть со здоровым сексуальным аппетитом, а секс при этом ни в коем случае не должен отбивать желание. А вот своей самой плохой привычкой Тина Канделаки называет манеру есть что-то в постели. Также знаменитость ответила на вопрос поклонников о том, что должна успеть сделать современная девушка к 30-летнему возрасту. Как утверждает журналистка, в этом возрасте важнее всего научиться смотреть на окружающий мир и жизнь без розовых очков.

Также Канделаки поделилась с подписчиками информацией о том, что ее больше всего раздражает в людях. Как оказалось, таким триггером для журналистки является чужая неорганизованность. Наконец, сообщает издание «Слово и дело», телезвезда отметила, что в детстве испытывала комплекс из-за лишнего веса.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 02:10

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