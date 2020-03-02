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Пользователи сообщили о проблеме после последнего февральского обновления Windows 10

Пользователи сообщили о проблеме после последнего обновления Windows 10, выпущенного 27 февраля 2020 года. Судя по всему, проблемы при работе с ПК вызывает патч KB4535996, установленный во время реновации.
Пользователи сообщили о проблеме после последнего февральского обновления Windows 10

Новое обновление Windows 10, которое произошло в конце февраля, пользователи устанавливали самостоятельно, а не в автоматическом режиме. Порой система выдаёт сообщение об ошибке и невозможности завершить операцию. Юзеры отмечают, на начальной стадии проблемы отсутствуют. Затруднение возникает после перезагрузки системы. Обновления загружаются только на 6%, а потом процесс приостанавливается. При повторении процедуры проблема не решается. После установки патча происходят сбои в работе ОС, снижается работоспособность ПК, появляется «синий экран смерти» (BSoD).

Таким образом пользователи обозначили сообщение о критической ошибке. На ноутбуках Dell XPS 15, на которых есть свежие драйверы, ОС не перезапускается. Кроме того, BIOS подаёт звуковой сигнал о сбое подготовки к работе оборудования. Стоит отметить, большинство юзеров установили патч в стандартном режиме, и это не вызвало критическую ошибку.

На данный момент представители компании Microsoft не отреагировали на сообщения об ошибках от пользователей. Судя по всему, они планируют набрать как можно больше обращений по поводу проблемы с обновлением Windows 10 и только потом будут их решать. Если замечены сбои при работе с ПК после установки патча, необходимо сразу же удалить последнюю февральскую реновацию.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:18

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