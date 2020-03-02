В Латвии стартовали военные учения НАТО «Хрустальная стрела-2020»





Источники из Минобороны Латвии сообщают, что интернациональные военные учения «Хрустальная стрела 2020» будут включать в себя обучение около 2,5 тысяч военнослужащих НАТО. При этом отработка маневров пройдет на базе Адажи, где она продлится вплоть до 13 марта. По информации латвийских СМИ, эти солдаты состоят в ВС Албании, Чехии, Дании, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании. Эксперты теоритезируют, что подобные акции проводят в целях сертификации боевой группы НАТО в Латвии.Таким образом руководство альянса желает укрепить сотрудничество и взаимосовместимость при выполнении боевых операций батальоном, состоящим из людей многих национальностей. Помимо «Хрустальной стрелы», в Европе также проводятся учения Defender Europe-2020 на территории Польши и Прибалтики. Состав этих маневров насчитывает около 37 тысяч бойцов, которые проходят обучения при условной ситуации, согласно которой РФ рассматривается, как агрессор.