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В Латвии стартовали военные учения НАТО «Хрустальная стрела-2020»

В Латвии стартовали военные учения «Хрустальная стрела-2020», в которых принимают участие военнослужащие из 11 стран Европы. Военная подготовка коснется солдат НАТО, которые должны отработать несколько боевых маневров.

Источники из Минобороны Латвии сообщают, что интернациональные военные учения «Хрустальная стрела 2020» будут включать в себя обучение около 2,5 тысяч военнослужащих НАТО. При этом отработка маневров пройдет на базе Адажи, где она продлится вплоть до 13 марта. По информации латвийских СМИ, эти солдаты состоят в ВС Албании, Чехии, Дании, Италии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании. Эксперты теоритезируют, что подобные акции проводят в целях сертификации боевой группы НАТО в Латвии.

Таким образом руководство альянса желает укрепить сотрудничество и взаимосовместимость при выполнении боевых операций батальоном, состоящим из людей многих национальностей. Помимо «Хрустальной стрелы», в Европе также проводятся учения Defender Europe-2020 на территории Польши и Прибалтики. Состав этих маневров насчитывает около 37 тысяч бойцов, которые проходят обучения при условной ситуации, согласно которой РФ рассматривается, как агрессор.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:00

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