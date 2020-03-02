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Представлен компактный смартфон AGM A10 с NFC, защитой от воды и очень громкими динамиками

Китайская компания AGM, которая давно известна многим пользователям как производитель защищенных смартфонов, рассказала российским потребителям о своей очередной новинке. Смартфон под названием AGM A10 будет выполнен в виде весьма компактного устройства, иметь невысокую цену и довольно богатое оснащение.
Представлен компактный смартфон AGM A10 с NFC, защитой от воды и очень громкими динамиками

Отмечается, что AGM A10 будет представлен в нижне-среднем ценовом сегменте. При этом устройство оснащено 5,7-дюймовым дисплеем, выполненным по технологии IPS с разрешением 720р. Корпус гаджета защищен от ударов и воды по стандарту IP68+, а также американскому военному сертификату MIL-STD-810G. Работает смартфон под управлением 4-ядерного процессора Unisoc Tiger T310, имеющим относительно неплохую производительность. В популярном бенчмарке AnTuTu смартфон с таким оснащением набирает около 144 000 баллов.

В числе прочих особенностей AGM A10, на которые стоит обратить внимание, можно назвать наличие встроенного чипа NFC, очень громких динамиков, выдающих до 106 дБ звука, а также неплохую автономность, обеспеченную встроенной АКБ емкостью 4400 мАч.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:37

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