Xiaomi представила уникальную беспроводную зарядку без нагрева
Китайская компания Xiaomi официально представила свою очередную разработку в виде передовой беспроводной зарядки мощностью 40 Вт. На данный момент подобная технология является самой быстрой на рынке, а также обладает рядом уникальных особенностей.
Как утверждают представители компании, благодаря данной технологии встроенный аккумулятор смартфона емкостью 4000 мАч будет заряжаться от 0 до 100% всего за 40 минут, а достичь уровня заряда АКБ в 57% можно за 20 минут. При этом в компании подчеркивают, что важнейшая особенность представленной технологии заключается в том, что она не приводит к нагреву зарядного устройства и батареи заряжаемого гаджета.
Кроме того, Xiaomi акцентирует внимание на то, что скорость зарядки не находится в зависимости от мощности устройства. Ранее проведенные тесты уже показали, что некоторые смартфоны, которые подключались к зарядным устройствам меньшей мощности, заряжались быстрее, чем гаджеты с зарядными устройствами, обладающими повышенными мощностными параметрами.
По некоторым данным, новая 40-ваттная беспроводная зарядка, представленная Xiaomi, должна ни в чем не уступать еще не анонсированной технологии от Vivo, мощность которой, как утверждают источники, составит 60 Ватт.
Как утверждают представители компании, благодаря данной технологии встроенный аккумулятор смартфона емкостью 4000 мАч будет заряжаться от 0 до 100% всего за 40 минут, а достичь уровня заряда АКБ в 57% можно за 20 минут. При этом в компании подчеркивают, что важнейшая особенность представленной технологии заключается в том, что она не приводит к нагреву зарядного устройства и батареи заряжаемого гаджета.
Кроме того, Xiaomi акцентирует внимание на то, что скорость зарядки не находится в зависимости от мощности устройства. Ранее проведенные тесты уже показали, что некоторые смартфоны, которые подключались к зарядным устройствам меньшей мощности, заряжались быстрее, чем гаджеты с зарядными устройствами, обладающими повышенными мощностными параметрами.
По некоторым данным, новая 40-ваттная беспроводная зарядка, представленная Xiaomi, должна ни в чем не уступать еще не анонсированной технологии от Vivo, мощность которой, как утверждают источники, составит 60 Ватт.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 04:11