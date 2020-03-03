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Xiaomi представила уникальную беспроводную зарядку без нагрева

Китайская компания Xiaomi официально представила свою очередную разработку в виде передовой беспроводной зарядки мощностью 40 Вт. На данный момент подобная технология является самой быстрой на рынке, а также обладает рядом уникальных особенностей.

Как утверждают представители компании, благодаря данной технологии встроенный аккумулятор смартфона емкостью 4000 мАч будет заряжаться от 0 до 100% всего за 40 минут, а достичь уровня заряда АКБ в 57% можно за 20 минут. При этом в компании подчеркивают, что важнейшая особенность представленной технологии заключается в том, что она не приводит к нагреву зарядного устройства и батареи заряжаемого гаджета.

Кроме того, Xiaomi акцентирует внимание на то, что скорость зарядки не находится в зависимости от мощности устройства. Ранее проведенные тесты уже показали, что некоторые смартфоны, которые подключались к зарядным устройствам меньшей мощности, заряжались быстрее, чем гаджеты с зарядными устройствами, обладающими повышенными мощностными параметрами.

По некоторым данным, новая 40-ваттная беспроводная зарядка, представленная Xiaomi, должна ни в чем не уступать еще не анонсированной технологии от Vivo, мощность которой, как утверждают источники, составит 60 Ватт.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 04:11

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