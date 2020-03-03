Xiaomi представила уникальную беспроводную зарядку без нагрева





Как утверждают представители компании, благодаря данной технологии встроенный аккумулятор смартфона емкостью 4000 мАч будет заряжаться от 0 до 100% всего за 40 минут, а достичь уровня заряда АКБ в 57% можно за 20 минут. При этом в компании подчеркивают, что важнейшая особенность представленной технологии заключается в том, что она не приводит к нагреву зарядного устройства и батареи заряжаемого гаджета.Кроме того, Xiaomi акцентирует внимание на то, что скорость зарядки не находится в зависимости от мощности устройства. Ранее проведенные тесты уже показали, что некоторые смартфоны, которые подключались к зарядным устройствам меньшей мощности, заряжались быстрее, чем гаджеты с зарядными устройствами, обладающими повышенными мощностными параметрами.По некоторым данным, новая 40-ваттная беспроводная зарядка, представленная Xiaomi, должна ни в чем не уступать еще не анонсированной технологии от Vivo, мощность которой, как утверждают источники, составит 60 Ватт.