Адвокат Александр Бенхин: Дочь Александра Малинина Кира Евдокимова проиграет в суде

«В данном вопросе можно считать, что время давно упущено. У них нет шансов. Слова Зарубиной не имеют никакого подтверждения. У неё нет дела, которым она могла бы увлечься, остаётся лишь доставать Малинина и зарабатывать на нём деньги», - прокомментировал сложившуюся ситуацию адвокат.





Недавно Кира Евдокимова и её мать Ольга Зарубина появились на студии передачи «Пусть говорят». Дочь певца рассказала, что собирается обратиться в суд с целью наказать исполнителя за неоднократные негативные высказывания в адрес её матери, и за то, что он испортил ей жизнь. Она планирует получить 3 миллиона рублей. Эта сумма состоит из невыплаченных алиментов и моральной компенсации. Данную ситуацию прокомментировал адвокат Александр Бенхин. Он сообщил, что у неё нет абсолютно никакого шанса выиграть суд, так как после наступления 21 года требовать алименты бессмысленно. Это максимальный возраст для данного действия. Касательно иска юрист уверен – Зарубина и Евдокимова не собираются судиться, поскольку для них главное напомнить о себе.Он также заявил, что девушка совместно с дочерью просили его быть их представителем в суде, но юрист от предложения отказался. Данный процесс невозможно выиграть, поскольку ранее у матери Евдокимовой возникали сомнения по поводу того, кто является её отцом.