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Адвокат Александр Бенхин: Дочь Александра Малинина Кира Евдокимова проиграет в суде

Адвокат Александр Бенхин сообщил, что дочь Александра Малинина Кира Евдокимова проиграет в суде. Она упустила возможность до 21 года потребовать выплату алиментов, поэтому сейчас у неё нет шансов получить от певца деньги.

Недавно Кира Евдокимова и её мать Ольга Зарубина появились на студии передачи «Пусть говорят». Дочь певца рассказала, что собирается обратиться в суд с целью наказать исполнителя за неоднократные негативные высказывания в адрес её матери, и за то, что он испортил ей жизнь. Она планирует получить 3 миллиона рублей. Эта сумма состоит из невыплаченных алиментов и моральной компенсации. Данную ситуацию прокомментировал адвокат Александр Бенхин. Он сообщил, что у неё нет абсолютно никакого шанса выиграть суд, так как после наступления 21 года требовать алименты бессмысленно. Это максимальный возраст для данного действия. Касательно иска юрист уверен – Зарубина и Евдокимова не собираются судиться, поскольку для них главное напомнить о себе.

«В данном вопросе можно считать, что время давно упущено. У них нет шансов. Слова Зарубиной не имеют никакого подтверждения. У неё нет дела, которым она могла бы увлечься, остаётся лишь доставать Малинина и зарабатывать на нём деньги», - прокомментировал сложившуюся ситуацию адвокат.

Он также заявил, что девушка совместно с дочерью просили его быть их представителем в суде, но юрист от предложения отказался. Данный процесс невозможно выиграть, поскольку ранее у матери Евдокимовой возникали сомнения по поводу того, кто является её отцом.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 01:09

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