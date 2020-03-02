Ольгу Скабееву удивило поведение блогера Екатерины Диденко после трагедии в Москве





Автор программы "60 минут" Ольга Скабеева высказалась в Telegram-канале относительно блогера Екатерины Диденко и откровений последней в соцсетях. В частности, телеведущую удивили многочисленные "сторис", в которых фармаколог эмоционально рассказывает о произошедшей трагедии в Москве. Некоторые пользователи Сети сочли действия Диденко странными, в то время, как другие призвали не осуждать её. Известно, что медийная личность до сих пор публикует видеоролики на веб-платформе Instagram, в которых делится своими переживаниями.Известно, что сотрудники Следственного Комитета России уже возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Смертельная вечеринка состоялась в одном из банных комплексов Москвы, где компания из 18 молодых людей собирались отмечать 29-летие Диденко. Для создания развлекательного интернет-видеоролика блогеры заказали 25 кг сухого льда, которые выгрузили в бассейн в закрытом помещении. Некоторые из присутствующих решили искупаться, в результате чего трое человек погибли от асфиксии и гиперкапнии.