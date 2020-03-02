Агата Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным переделала посвященное ему тату
На минувшей неделе супруги-актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о своем разводе после почти 10 лет совместной жизни. Между тем, актриса, как заметили поклонники, уже переделала татуировку на безымянном пальце, которую она сделала в качестве символа любви к мужу, у артиста, к слову, есть такая же татуировка.
Примечательно, что Муцениеце и Прилучный за этот непродолжительный промежуток времени уже успели поделить имущество, причем, как выяснилось, сам процесс звездная пара начала еще пару месяцев назад. Неизвестно только, как супруги планируют поступить с дочерью Мией и сыном Тимофеем, однако сами они утверждают, что ради детей будут стараться сохранить дружеские отношения, тем более, что актеры до сих пор работают вместе. Поклонники, и вовсе, считают, что у артистов есть шанс примириться и снова сойтись.
Как бы там ни было, но самые внимательные из фанатов уже заметили, что Агата Муцениеце переделала татуировку на безымянном пальце, которая была выполнена в виде обручального кольца. Теперь на ее месте красуется какой-то замысловатый геометрический узор, передает Woman.ru. Примечательно, что такие тату супруги сделали всего год назад в знак своей любви и примирения – тогда они также находились на грани развода, а Павлу Прилучному какое-то время даже пришлось жить отдельно.
Примечательно, что Муцениеце и Прилучный за этот непродолжительный промежуток времени уже успели поделить имущество, причем, как выяснилось, сам процесс звездная пара начала еще пару месяцев назад. Неизвестно только, как супруги планируют поступить с дочерью Мией и сыном Тимофеем, однако сами они утверждают, что ради детей будут стараться сохранить дружеские отношения, тем более, что актеры до сих пор работают вместе. Поклонники, и вовсе, считают, что у артистов есть шанс примириться и снова сойтись.
Как бы там ни было, но самые внимательные из фанатов уже заметили, что Агата Муцениеце переделала татуировку на безымянном пальце, которая была выполнена в виде обручального кольца. Теперь на ее месте красуется какой-то замысловатый геометрический узор, передает Woman.ru. Примечательно, что такие тату супруги сделали всего год назад в знак своей любви и примирения – тогда они также находились на грани развода, а Павлу Прилучному какое-то время даже пришлось жить отдельно.