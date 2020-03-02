Химик рассказал, почему участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве были обречены





«Разумеется, шанс избежать столь трагичной участи у них был. Для этого нужно было внимательно отнестись к изучению химии в школьные годы. 25 килограммов в воду, это только при комнатное температуре позволит продуцировать около 10 кубических метров газа. Такого количества более чем достаточно для того, чтобы быстро задохнуться. Ведь на самом деле там не было никакой сложной химии в этом нет – это самый простой процесс испарения углекислоты из сухого льда под воздействием теплой воды, который носит исключительно физический характер. У этого вещества нет запаха и цвета, поэтому почувствовать его как-то было невозможно. Был лишь один единственный шанс: включить разум и подумать о своих действиях», - заявил ученый.По мнению специалиста, школьных познаний было бы вполне достаточно для того, чтобы не оказаться в настолько опасной ситуации. В то же время, если бы количество использованного участниками мероприятия сухого льда было бы немного меньше, у участников нашумевшей вечеринки были бы шансы на выживание, считает Нечаев.