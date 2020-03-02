В Москве клиент изнасиловал массажистку во время сеанса





Полицейские столицы расследуют изнасилование москвички 1994 года рождения, которая несколько дней назад опубликовала в Сети объявление о предоставлении услуг тайского массажа. На него впоследствии откликнулся подозреваемый, который приехал в квартиру потерпевшей вместе с сообщником. Пока злоумышленник ушел в отдельную комнату на сеанс, где и совершил действия преступного характера, второй мужчина ждал его на кухне.Известно, что после их ухода 25-летняя девушка обнаружила пропажу 10 тысяч рублей и мобильного телефона. На данный момент на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, устанавливаются обстоятельства инцидента. Стоит отметить, что с начала января 2019 в России наблюдается стремительный рост половых преступлений, число которых увеличилось на 72,1%.