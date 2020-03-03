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Ученые: Частая зевота вдвое увеличивает риск возникновения гипертонии и сахарного диабета

Американские ученые из Государственной академии неврологии экспериментальным способом доказали, что частая зевота вдвое увеличивает риск возникновения гипертонии и сахарного диабета второго типа. Хотя участниками исследования были люди старше 60 лет, эксперты убеждены, что данная закономерность относится к мужчинам и женщинам всех возрастов.
Ученые: Частая зевота вдвое увеличивает риск возникновения гипертонии и сахарного диабета

В ходе научной работы ученые провели длительное наблюдение состояния здоровья более 10 тысяч человек. Каждый доброволец в той или иной мере страдал от хронической усталости и сонливости в течение дня. После детального изучения медицинских карт и историй болезни участников эксперимента экспертам удалось установить причинно-следственную связь между жалобами и диагнозами.

Как выяснилось, те, кто больше всего страдал от частой зевоты в дневное время суток и ощущал себя невыспавшимся даже после длительного отдыха, повысили риски заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета в 2,3 раза. Некоторые из них уже перенесли гипертонический криз или другие острые осложнения в возрасте до 60 лет.

Врач-терапевт Виктор Валерьевич Лишин объяснил такую взаимосвязь тем, что частое зевание и ощущение усталости свидетельствуют о нарушении биологических процессов. Он отметил: «Не стоит переживать, если это происходит крайне редко. Однако в контексте хронического состояния и ощутимого ухудшения самочувствия следует немедленно обратиться к врачу».

Кроме того, ученые сообщают, что зевание более 20 раз в день может быть первым сигналом о злокачественных процессах в организме, на которые стоит обратить внимание, и предпринять необходимые меры.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 00:10

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