Ученые: Частая зевота вдвое увеличивает риск возникновения гипертонии и сахарного диабета





В ходе научной работы ученые провели длительное наблюдение состояния здоровья более 10 тысяч человек. Каждый доброволец в той или иной мере страдал от хронической усталости и сонливости в течение дня. После детального изучения медицинских карт и историй болезни участников эксперимента экспертам удалось установить причинно-следственную связь между жалобами и диагнозами.Как выяснилось, те, кто больше всего страдал от частой зевоты в дневное время суток и ощущал себя невыспавшимся даже после длительного отдыха, повысили риски заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета в 2,3 раза. Некоторые из них уже перенесли гипертонический криз или другие острые осложнения в возрасте до 60 лет.Врач-терапевт Виктор Валерьевич Лишин объяснил такую взаимосвязь тем, что частое зевание и ощущение усталости свидетельствуют о нарушении биологических процессов. Он отметил:Кроме того, ученые сообщают, что зевание более 20 раз в день может быть первым сигналом о злокачественных процессах в организме, на которые стоит обратить внимание, и предпринять необходимые меры.