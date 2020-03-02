Ученые из Университета Оклахомы изучили Назаретскую надпись, охраняющую усыпальницу Христа





Историк Кайл Харпер сообщил, что смог получить разрешение на взятие маленького образца таблички, которая хранится в Национальной библиотеке Франции. Мраморный артефакт имеет надпись, предупреждающую мародёров о смертельном исходе при проникновении в гробницу. Существует два варианта происхождения предупреждающей записки – 41 год н. э. и время правления императора Клавдия. Благодаря химическому анализу образца удалось узнать, что его создали до рождения Христа, и он может относиться к Назарету.При сравнении изотопов кислорода и углерода учёные выявили место, откуда могли взять мрамор для таблички. Это карьер на острове Кос (Греция). Специалисты не исключают, добытый материал экспортировали в Назарет, однако раньше там подобные образцы не были обнаружены. Согласно предположениям учёных, артефакт могли вырезать в 1 веке н. э. Из этого делается вывод, что устрашающая надпись создавалась не для защиты усыпальницы Христа. Её могли сделать после того, как умер тиран Никия, правящий Косом. Он был хорошо знаком с римским императором. Судя по всему, Август поручили выгравировать текст.