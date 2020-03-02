Эксперты рассказали о причинах поломки прикуривателя в авто и способах их устранения





Чаще всего поломка прикуривателя заключается просто в том, что он перегорел из-за неправильных действий самого владельца. К примеру, если подключить к прикуривателю прибор, потребляющий довольно большую мощность. Впрочем, у прикуривателя, как и у остальных электроприборов есть предохранитель, поэтому в первую очередь «горит» именно он. Чтобы найти место расположения предохранителя придется изучить документацию к автомобилю, поскольку в современных моделях он может располагаться и в блоке под крышкой капота, и даже в салоне. Поэтому проще всего отыскать место расположения предохранителя по схеме базовых компонентов электрооборудования ТС.Что же касается замены предохранителя, то с этой задачей справится даже самый неопытный водитель. Нужно лишь выключить зажигание, отсоединить от аккумулятора контакты, отыскать на поверхности блока предохранителей схему с указанием расположения предохранителя прикуривателя и аккуратно извлечь его с помощью щипцов. Далее остается лишь установить новый предохранитель, соответствующий заявленным производителем параметрам и вернуть крышку блока на место.