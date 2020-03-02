АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Компания OPPO официально представила первый смартфон Renо3 Pro на процессоре Mediatek Helio P95

Компания OPPO официально представила первый в мире смартфон Renо3 Pro на процессоре Mediatek Helio P95 2 марта 2020 года. Кроме уникальной платформы, новинка оснащена сенсорным дисплеем Super AMOLED и квадрокамерой с 4 объективами.
Компания OPPO официально представила первый смартфон Renо3 Pro на процессоре Mediatek Helio P95

Концерн OPPO продолжает удивлять сознание пользователей новейшими техническими разработками, доступными для каждого. Новый смартфон Renо3 Pro имеет 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+ , который передает максимально реалистичное изображение, независимо от угла просмотра. Фронтальная камера с 44 Мп позволяет делать высококачественные снимки и использовать новинку OPPO для видеосвязи и конференций.

Внешняя квадрокамера с перископическим зумом на 64 Мп составит достойную конкуренцию профессиональным фотографическим аналогам. Одним из преимуществ оптики является широкоугольный сенсор, который без труда захватит в один снимок даже самые высокие здания без искажения изображения. Кроме вышеописанных характеристик, самым главным отличием от всех существующих смартфонов является процессор Mediatek Helio P95 с 8 ядрами, частотой 2,2 ГГц, и ускорителем PowerVR GM94446, ОЗУ до 256 Гб с возможностью расширения с помощью microSD.

С момента презентации стоимость смартфона Renо3 Pro стартует от 415 долларов.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:27

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания OPPO официально представила первый смартфон Renо3 Pro на процессоре Mediatek Helio…
Ученые обнаружили сохранившиеся клетки и следы ДНК в скелете…
Агата Муцениеце после расставания с Павлом Прилучным переделала посвященное ему…
Новый смартфон Redmi Note 9 представят уже 12…
Новый Find X2 от компании Oppo станет первым камерфоном 2020…
Актриса Екатерина Вуличенко посоветовала не обращаться к экспертам в Сети и заниматься…
В Москве клиент изнасиловал массажистку во время…
«Нет такого закона»: Мария Кожевникова рассказала, почему они с мужем венчаны, но не зарегистрированы в…
"Желаю силы и терпения": Анфиса Чехова поддержала Катю Гордон после скандала с бывшим…
Владелец MacBook Pro сообщил о поломке экрана во время…
Эксперты назвали 5 основных ошибок начинающих водителей при обслуживании…
«Дайте мне спокойно жить»: Филипп Киркоров устал от…
Елена Степаненко пошутила о неверных мужьях и их любовницах: «Женщина – не спирт, разведенная слабее не…
Онкологи назвали ранний малозаметный признак рака поджелудочной…
В России стартовали продажи беспроводных наушников Galaxy…
В Башкирии школьный автобус столкнулся с…
Звезда «Дом-2» Милена Безбородова не испытывает уважения к Владу…
"Гигиена — это наше все": Светлана Лобода дала совет, как не заразится…
Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти рассказала о борьбе с четвертой стадией…
Ожирение и лишний вес повышают риск развития…
Звезда «Дом-2» Ирина Пинчук шокировала суммой ежемесячных…
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
Супруга актёра Михаила Пореченкова Ольга рассказала, что ей больше всего не нравится в любимом…
Аделина Сотникова призналась, что пережила «болезненную любовь» и теперь не доверяет…
Samsung собирается вернуть каплевидный вырез Infinity-U в Galaxy…
Филипп Киркоров собирается посетить конкурс "Евровидение - 2020" со своими…
Алана Мамаева рассказала, что тюремное заключение мужа спасло их…
Максим Фадеев о сердечных приступах у мужчин: "Ни одна женщина не допускает мысль, что причина,…
Просмотреть все новости