Компания OPPO официально представила первый смартфон Renо3 Pro на процессоре Mediatek Helio P95
Компания OPPO официально представила первый в мире смартфон Renо3 Pro на процессоре Mediatek Helio P95 2 марта 2020 года. Кроме уникальной платформы, новинка оснащена сенсорным дисплеем Super AMOLED и квадрокамерой с 4 объективами.
Концерн OPPO продолжает удивлять сознание пользователей новейшими техническими разработками, доступными для каждого. Новый смартфон Renо3 Pro имеет 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+ , который передает максимально реалистичное изображение, независимо от угла просмотра. Фронтальная камера с 44 Мп позволяет делать высококачественные снимки и использовать новинку OPPO для видеосвязи и конференций.
Внешняя квадрокамера с перископическим зумом на 64 Мп составит достойную конкуренцию профессиональным фотографическим аналогам. Одним из преимуществ оптики является широкоугольный сенсор, который без труда захватит в один снимок даже самые высокие здания без искажения изображения. Кроме вышеописанных характеристик, самым главным отличием от всех существующих смартфонов является процессор Mediatek Helio P95 с 8 ядрами, частотой 2,2 ГГц, и ускорителем PowerVR GM94446, ОЗУ до 256 Гб с возможностью расширения с помощью microSD.
С момента презентации стоимость смартфона Renо3 Pro стартует от 415 долларов.
Концерн OPPO продолжает удивлять сознание пользователей новейшими техническими разработками, доступными для каждого. Новый смартфон Renо3 Pro имеет 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+ , который передает максимально реалистичное изображение, независимо от угла просмотра. Фронтальная камера с 44 Мп позволяет делать высококачественные снимки и использовать новинку OPPO для видеосвязи и конференций.
Внешняя квадрокамера с перископическим зумом на 64 Мп составит достойную конкуренцию профессиональным фотографическим аналогам. Одним из преимуществ оптики является широкоугольный сенсор, который без труда захватит в один снимок даже самые высокие здания без искажения изображения. Кроме вышеописанных характеристик, самым главным отличием от всех существующих смартфонов является процессор Mediatek Helio P95 с 8 ядрами, частотой 2,2 ГГц, и ускорителем PowerVR GM94446, ОЗУ до 256 Гб с возможностью расширения с помощью microSD.
С момента презентации стоимость смартфона Renо3 Pro стартует от 415 долларов.
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:27