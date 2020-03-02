Компания OPPO официально представила первый смартфон Renо3 Pro на процессоре Mediatek Helio P95





Концерн OPPO продолжает удивлять сознание пользователей новейшими техническими разработками, доступными для каждого. Новый смартфон Renо3 Pro имеет 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+ , который передает максимально реалистичное изображение, независимо от угла просмотра. Фронтальная камера с 44 Мп позволяет делать высококачественные снимки и использовать новинку OPPO для видеосвязи и конференций.Внешняя квадрокамера с перископическим зумом на 64 Мп составит достойную конкуренцию профессиональным фотографическим аналогам. Одним из преимуществ оптики является широкоугольный сенсор, который без труда захватит в один снимок даже самые высокие здания без искажения изображения. Кроме вышеописанных характеристик, самым главным отличием от всех существующих смартфонов является процессор Mediatek Helio P95 с 8 ядрами, частотой 2,2 ГГц, и ускорителем PowerVR GM94446, ОЗУ до 256 Гб с возможностью расширения с помощью microSD.С момента презентации стоимость смартфона Renо3 Pro стартует от 415 долларов.